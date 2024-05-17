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Австралия ввела санкции против шести компаний, якобы связанных с оружием из КНДР

Ведомости

Австралия ввела санкции против шести компаний, которые якобы связаны с поставками оружия из КНДР в Россию. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

Австралия утверждает, что Россия якобы закупает у КНДР баллистические ракеты для их использования на Украине.

«Углубление сотрудничества между Северной Кореей и Россией дает доступ КНДР к технической и военной информации, что имеет серьезные последствия для безопасности Европы, Корейского полуострова и всего Индо-Тихоокеанского региона», – отметила Вонг.

ТАСС со ссылкой на МИД Австралии уточняет, что под санкции, в частности, попали ООО «Восточная стивидорная компания» (входит в Global Ports), ООО «Марин транс шиппинг», ООО «М Лизинг» и АО «Совфрахт». Эти организации также находятся под санкциями ЕС.

16 мая Новая Зеландия ввела санкции против 28 физических и 14 юридических лиц, которые якобы оказывают военную и стратегическую поддержку Москве. Так, под ограничения попали лица, которые якобы причастны к «переброске оружия из КНДР в Россию», а также иранские лица, которые, по мнению новозеландских властей, оказывают военную помощь РФ.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, а также стали оказывать военную помощь ВСУ. На Западе неоднократно звучали утверждения, что КНДР, Китай и Иран якобы поставляют России вооружение.

В начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что западные государства сотрудничают для предотвращения оказания Ираном, Китаем и КНДР военной помощи России. Он подчеркнул, что Запад обеспечивает соблюдение санкций и экспортного контроля. Россия и остальные страны обвинения в поставках оружия отрицают.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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