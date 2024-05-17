Австралия ввела санкции против шести компаний, якобы связанных с оружием из КНДР
Австралия ввела санкции против шести компаний, которые якобы связаны с поставками оружия из КНДР в Россию. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг.
Австралия утверждает, что Россия якобы закупает у КНДР баллистические ракеты для их использования на Украине.
«Углубление сотрудничества между Северной Кореей и Россией дает доступ КНДР к технической и военной информации, что имеет серьезные последствия для безопасности Европы, Корейского полуострова и всего Индо-Тихоокеанского региона», – отметила Вонг.
ТАСС со ссылкой на МИД Австралии уточняет, что под санкции, в частности, попали ООО «Восточная стивидорная компания» (входит в Global Ports), ООО «Марин транс шиппинг», ООО «М Лизинг» и АО «Совфрахт». Эти организации также находятся под санкциями ЕС.
16 мая Новая Зеландия ввела санкции против 28 физических и 14 юридических лиц, которые якобы оказывают военную и стратегическую поддержку Москве. Так, под ограничения попали лица, которые якобы причастны к «переброске оружия из КНДР в Россию», а также иранские лица, которые, по мнению новозеландских властей, оказывают военную помощь РФ.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, а также стали оказывать военную помощь ВСУ. На Западе неоднократно звучали утверждения, что КНДР, Китай и Иран якобы поставляют России вооружение.
В начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что западные государства сотрудничают для предотвращения оказания Ираном, Китаем и КНДР военной помощи России. Он подчеркнул, что Запад обеспечивает соблюдение санкций и экспортного контроля. Россия и остальные страны обвинения в поставках оружия отрицают.