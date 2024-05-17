Австралия ввела санкции против шести компаний, якобы связанных с оружием из КНДР

16 мая Новая Зеландия ввела санкции против 28 физических и 14 юридических лиц, которые якобы оказывают военную и стратегическую поддержку Москве. Так, под ограничения попали лица, которые якобы причастны к «переброске оружия из КНДР в Россию», а также иранские лица, которые, по мнению новозеландских властей, оказывают военную помощь РФ.