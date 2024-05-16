Новая Зеландия расширила санкции против России

Он уточнил, что в рамках нового пакета санкции введены против физлиц и юрлиц, которые якобы причастны к «переброске оружия из КНДР в Россию для использования на Украине», а также против иранских лиц, которые, по мнению новозеландских властей, оказывают военную помощь РФ.