Новая Зеландия расширила санкции против России
Новая Зеландия ввела новые санкции против РФ, в список включены еще 28 физических и 14 юридических лиц, которые якобы оказывают военную и стратегическую поддержку Москве. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс.
Он уточнил, что в рамках нового пакета санкции введены против физлиц и юрлиц, которые якобы причастны к «переброске оружия из КНДР в Россию для использования на Украине», а также против иранских лиц, которые, по мнению новозеландских властей, оказывают военную помощь РФ.
Кроме того, санкции направлены против тех, кто якобы способствует «принудительному переселению» украинских детей в Россию.
Всего с марта 2022 г. Новая Зеландия ввела санкции против более 1700 физических и юридических лиц, а также приняла ряд ограничений в торговле.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, а также стали оказывать военную помощь ВСУ. На Западе неоднократно звучали утверждения, что КНДР, Китай и Иран якобы поставляют России вооружение.
В начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что западные государства сотрудничают для предотвращения оказания Ираном, Китаем и КНДР военной помощи России. Он подчеркнул, что Запад обеспечивает соблюдение санкций и экспортного контроля. Россия и остальные страны обвинения в поставках оружия отрицают.