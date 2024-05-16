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Новая Зеландия расширила санкции против России

Ведомости

Новая Зеландия ввела новые санкции против РФ, в список включены еще 28 физических и 14 юридических лиц, которые якобы оказывают военную и стратегическую поддержку Москве. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс.

Он уточнил, что в рамках нового пакета санкции введены против физлиц и юрлиц, которые якобы причастны к «переброске оружия из КНДР в Россию для использования на Украине», а также против иранских лиц, которые, по мнению новозеландских властей, оказывают военную помощь РФ.

Кроме того, санкции направлены против тех, кто якобы способствует «принудительному переселению» украинских детей в Россию.

Всего с марта 2022 г. Новая Зеландия ввела санкции против более 1700 физических и юридических лиц, а также приняла ряд ограничений в торговле.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, а также стали оказывать военную помощь ВСУ. На Западе неоднократно звучали утверждения, что КНДР, Китай и Иран якобы поставляют России вооружение.

В начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что западные государства сотрудничают для предотвращения оказания Ираном, Китаем и КНДР военной помощи России. Он подчеркнул, что Запад обеспечивает соблюдение санкций и экспортного контроля. Россия и остальные страны обвинения в поставках оружия отрицают.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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