СМИ: В ЕС предлагают ввести санкции против финучреждений за помощь России

Согласно предложению двух государств, гражданам ЕС могут запретить вести бизнес с любым финансовым учреждением в мире, которое, по мнению Евросоюза, прямо или косвенно помогает российским военным получать запрещенные товары и технологии двойного назначения. Предполагается, что запрет станет «мощным стимулом» для того, чтобы финансовые учреждения Ближнего Востока, Турции и Китая отказались от участия в сделках по поставкам в Россию товаров двойного назначения, подпадающих под санкции ЕС.