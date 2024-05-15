СМИ: В ЕС предлагают ввести санкции против финучреждений за помощь России
Франция и Нидерланды выступают за введение санкций Евросоюза в отношении любого финансового учреждения в мире, которое помогает российским военным с оплатой товаров или технологий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующее предложение.
Согласно предложению двух государств, гражданам ЕС могут запретить вести бизнес с любым финансовым учреждением в мире, которое, по мнению Евросоюза, прямо или косвенно помогает российским военным получать запрещенные товары и технологии двойного назначения. Предполагается, что запрет станет «мощным стимулом» для того, чтобы финансовые учреждения Ближнего Востока, Турции и Китая отказались от участия в сделках по поставкам в Россию товаров двойного назначения, подпадающих под санкции ЕС.
Отмечается, что послы стран ЕС обсудят предложение двух государств 15 мая в рамках 14-го пакета санкций против России, над подготовкой которого идет работа. По данным агентства, против инициативы может выступить Венгрия и, возможно, Германия, «стремящаяся не ставить под угрозу тесные деловые связи с Китаем».
6 мая радиостанция Polskie Radio со ссылкой на источники сообщила, что Еврокомиссия подготовила проект 14-го пакета антироссийских санкций и направила его на рассмотрение странам объединения. В частности, Евросоюз рассматривает введение санкций на проекты «Арктик СПГ – 2» и «Мурманский СПГ». Еврокомиссия также намерена ввести рестрикции против судов, которые перевозят российскую нефть в обход санкций ЕС. Им запретят заходить в европейские порты.
Кроме того, ЕС может запретить на своей территории деятельность транспортных компаний, которые более чем на четверть принадлежат гражданам, имеющим гражданство РФ. Еврокомиссия подготовила список из более 50 компаний, на которые будут наложены торговые санкции. Планируется введение запрета на финансирование из России политических партий, фондов, неправительственных организаций и исследовательских институтов.
22 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти России будут пытаться минимизировать последствия от возможных новых санкций со стороны ЕС. Представитель Кремля отметил, что западные страны «не останавливаются ни перед чем», расширяя санкции против РФ. По его словам, они даже готовы делать это, «стиснув зубы», в ущерб себе.