Песков: власти РФ постараются минимизировать последствия от новых санкций ЕС

«Здесь никто у нас не носит розовые очки, и мы понимаем, что санкционные упражнения будут продолжаться. И понятны те области, по которым будут стараться бить наши оппоненты. <...> Будем смотреть, какие будут приниматься решения, будем в любом случае пытаться минимизировать последствия таких решений и делать так, как говорят наши национальные интересы», – сказал Песков.