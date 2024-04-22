Песков: власти РФ постараются минимизировать последствия от новых санкций ЕС
Власти России будут пытаться минимизировать последствия от возможных новых санкций со стороны ЕС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Здесь никто у нас не носит розовые очки, и мы понимаем, что санкционные упражнения будут продолжаться. И понятны те области, по которым будут стараться бить наши оппоненты. <...> Будем смотреть, какие будут приниматься решения, будем в любом случае пытаться минимизировать последствия таких решений и делать так, как говорят наши национальные интересы», – сказал Песков.
Представитель Кремля отметил, что западные страны «не останавливаются ни перед чем», расширяя санкции против РФ. По его словам, они даже готовы делать это, «стиснув зубы», в ущерб себе.
Таким образом Песков прокомментировал заявление министра иностранных дел Швеции Тобиаса Биллстрема, который анонсировал включение в 14-й пакет санкций эмбарго на поставки российского СПГ. В марте 2024 г. в Еврокомиссии напомнили, что, согласно плану ЕК RePowerEU, страны ЕС обязаны полностью отказаться от российского газа к 2027 г. Тогда же в ЕК заявили, что намерены ввести в действие директиву о поэтапном запрете поставок российского СПГ.