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Песков: власти РФ постараются минимизировать последствия от новых санкций ЕС

Ведомости

Власти России будут пытаться минимизировать последствия от возможных новых санкций со стороны ЕС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь никто у нас не носит розовые очки, и мы понимаем, что санкционные упражнения будут продолжаться. И понятны те области, по которым будут стараться бить наши оппоненты. <...> Будем смотреть, какие будут приниматься решения, будем в любом случае пытаться минимизировать последствия таких решений и делать так, как говорят наши национальные интересы», – сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что западные страны «не останавливаются ни перед чем», расширяя санкции против РФ. По его словам, они даже готовы делать это, «стиснув зубы», в ущерб себе. 

Таким образом Песков прокомментировал заявление министра иностранных дел Швеции Тобиаса Биллстрема, который анонсировал включение в 14-й пакет санкций эмбарго на поставки российского СПГ. В марте 2024 г. в Еврокомиссии напомнили, что, согласно плану ЕК RePowerEU, страны ЕС обязаны полностью отказаться от российского газа к 2027 г. Тогда же в ЕК заявили, что намерены ввести в действие директиву о поэтапном запрете поставок российского СПГ. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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