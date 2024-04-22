В ЕС заявили о планах включить в 14-й пакет санкций запрет на поставки СПГ из РФ

В феврале 2024 г. страны ЕС купили у России газа на 1,1 млрд евро: 619,4 млн евро пришлось на поставки СПГ, а 493,3 евро – на трубопроводный газ. Лидером среди импортеров российского газа стала Франция. В феврале она приобрела у РФ СПГ на 322,3 млн евро. Венгрия опустилась на вторую строчку, сократив импорт российского трубопроводного газа до 210 млн евро. Тройку лидеров замыкает Испания, которая приобрела российского СПГ на 118,3 млн евро.