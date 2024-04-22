В ЕС заявили о планах включить в 14-й пакет санкций запрет на поставки СПГ из РФ
Страны ЕС намерены включить в 14-й пакет санкций запрет на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем по прибытии на встречу глав МИД и министров обороны ЕС в Люксембурге.
«Принятие 14-го пакета санкций [против России] – это один из самых важных шагов. Мы намерены включить [в него] запрет на импорт сжиженного природного газа», – сказал он.
В феврале 2024 г. страны ЕС купили у России газа на 1,1 млрд евро: 619,4 млн евро пришлось на поставки СПГ, а 493,3 евро – на трубопроводный газ. Лидером среди импортеров российского газа стала Франция. В феврале она приобрела у РФ СПГ на 322,3 млн евро. Венгрия опустилась на вторую строчку, сократив импорт российского трубопроводного газа до 210 млн евро. Тройку лидеров замыкает Испания, которая приобрела российского СПГ на 118,3 млн евро.
На фоне спецоперации России на Украине власти ЕС неоднократно заявляли о планах полностью отказаться от российского газа. Экспорт трубопроводного российского газа в ЕС сейчас ведется лишь по двум маршрутам – по второй ветке «Турецкого потока» и транзитом через территорию Украины. Также европейские страны импортируют российский СПГ.
В марте 2024 г. в Еврокомиссии заявили, что намерены ввести в действие директиву о поэтапном запрете поставок российского СПГ. Там напомнили, что, согласно плану ЕК RePowerEU, страны ЕС обязаны полностью отказаться от российского газа к 2027 г.