Еврокомиссия планирует начать ограничение поставок российского СПГ в ЕС в апреле
Еврокомиссия (ЕК) планирует ввести в действие директиву о поэтапном запрете поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз в апреле текущего года, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон перед заседанием Евросовета на уровне министров энергетики.
«Мы рассчитываем, что Европарламент проведет окончательное голосование по этой директиве на пленарной сессии в Страсбурге в апреле и это позволит нашим странам принять меры [против российского СПГ], не прибегая к санкциям», – заявила она.
Симсон отметила, что по плану ЕК RePowerEU страны Евросоюза обязаны полностью отказаться от российского газа к 2027 г.
3 марта газета Politico со ссылкой на документ ЕК сообщила, что в Европе могут вырасти цены на газ и Евросоюз потеряет около 5% импорта после прекращения в 2024 г. действия транзитного соглашения, по которому российские энергоносители поступают через Украину в ЕС. Издание отмечало, что наибольшее влияние остановка транзита окажет на Австрию, Венгрию и Словакию, которые продолжают импортировать газ из РФ.
16 февраля Симсон заявляла, что ЕС не заинтересован в получении российского газа через Украину. По ее словам, анализ ЕС показал, что страны, которые продолжают импортировать российский газ через Украину (в том числе Австрия, Италия и Словакия), смогут получать топливо из альтернативных источников. Затем 28 февраля представитель Еврокомиссии Тим Макфи рассказал, что ЕК работает над полным отказом европейских стран от поставок газа из России через территорию Украины, которые в настоящее время составляют 15 млрд куб. м в год.
Транспортировка российского газа по газотранспортной системе (ГТС) Украины осуществляется в рамках транзитного соглашения, которое подписали в конце декабря 2019 г. «Газпром» и «Нафтогаз». По условиям соглашения в 2021–2024 гг. «Газпром» должен платить за транзит около $1,25 млрд в год. Срок действия контракта истекает 31 декабря 2024 г. Председатель правления «Нафтогаза» Алексей Чернышов в конце октября 2023 г. говорил, что компания продлевать его не планирует.