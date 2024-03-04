Еврокомиссия планирует начать ограничение поставок российского СПГ в ЕС в апреле

16 февраля Симсон заявляла, что ЕС не заинтересован в получении российского газа через Украину. По ее словам, анализ ЕС показал, что страны, которые продолжают импортировать российский газ через Украину (в том числе Австрия, Италия и Словакия), смогут получать топливо из альтернативных источников. Затем 28 февраля представитель Еврокомиссии Тим Макфи рассказал, что ЕК работает над полным отказом европейских стран от поставок газа из России через территорию Украины, которые в настоящее время составляют 15 млрд куб. м в год.