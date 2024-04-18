Франция приобрела в феврале у России больше всего газа среди стран ЕС
В феврале 2024 г. Франция приобрела у России сжиженного природного газа (СПГ) на 322,3 млн евро. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные европейской статистики.
Относительно января импорт российского СПГ Францией вырос на 10%. Агентство отмечает, что Париж стал главным покупателем российского газа среди стран Евросоюза впервые с ноября 2023 г.
Таким образом, Венгрия переместилась на вторую строчку, сократив в феврале импорт российского трубопроводного газа до 210 млн евро. Тройку лидеров замыкает Испания, которая приобрела в феврале у России СПГ на 118,3 млн евро.
В том же месяце Греция нарастила покупку российского газа в 7,8 раза до 110,4 млн евро. Финляндия и Швеция увеличили импорт до 6,6 млн евро и 4,7 млн евро соответственно. В общей сложности в феврале страны ЕС купили у России газа на 1,1 млрд евро: 619,4 млн евро пришлось на поставки СПГ, а 493,3 евро – на трубопроводный газ.
На фоне спецоперации России на Украине власти ЕС неоднократно заявляли о планах полностью отказаться от российского газа. Экспорт трубопроводного российского газа в ЕС сейчас ведется лишь по двум маршрутам – по второй ветке «Турецкого потока» и транзитом через территорию Украины. Также европейские страны импортируют российский СПГ.
16 февраля в Еврокомиссии (ЕК) заявили, что ЕС не заинтересован в получении российского газа через Украину (срок действия контракта «Газпрома» и «Нафтогаза» истекает в декабре 2024 г.). Позже там отметили, что власти работают над полным отказом европейских стран от поставок газа из России через территорию Украины.
Кроме того, ЕК намерена ввести в действие директиву о поэтапном запрете поставок российского СПГ. Там напомнили, что, согласно плану ЕК RePowerEU, страны ЕС обязаны полностью отказаться от российского газа к 2027 г.