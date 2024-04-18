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Франция приобрела в феврале у России больше всего газа среди стран ЕС

Ведомости

В феврале 2024 г. Франция приобрела у России сжиженного природного газа (СПГ) на 322,3 млн евро. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные европейской статистики.

Относительно января импорт российского СПГ Францией вырос на 10%. Агентство отмечает, что Париж стал главным покупателем российского газа среди стран Евросоюза впервые с ноября 2023 г.

Таким образом, Венгрия переместилась на вторую строчку, сократив в феврале импорт российского трубопроводного газа до 210 млн евро. Тройку лидеров замыкает Испания, которая приобрела в феврале у России СПГ на 118,3 млн евро.

В том же месяце Греция нарастила покупку российского газа в 7,8 раза до 110,4 млн евро. Финляндия и Швеция увеличили импорт до 6,6 млн евро и 4,7 млн евро соответственно. В общей сложности в феврале страны ЕС купили у России газа на 1,1 млрд евро: 619,4 млн евро пришлось на поставки СПГ, а 493,3 евро – на трубопроводный газ.

На фоне спецоперации России на Украине власти ЕС неоднократно заявляли о планах полностью отказаться от российского газа. Экспорт трубопроводного российского газа в ЕС сейчас ведется лишь по двум маршрутам – по второй ветке «Турецкого потока» и транзитом через территорию Украины. Также европейские страны импортируют российский СПГ. 

16 февраля в Еврокомиссии (ЕК) заявили, что ЕС не заинтересован в получении российского газа через Украину (срок действия контракта «Газпрома» и «Нафтогаза» истекает в декабре 2024 г.). Позже там отметили, что власти работают над полным отказом европейских стран от поставок газа из России через территорию Украины.

Кроме того, ЕК намерена ввести в действие директиву о поэтапном запрете поставок российского СПГ. Там напомнили, что, согласно плану ЕК RePowerEU, страны ЕС обязаны полностью отказаться от российского газа к 2027 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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