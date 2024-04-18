Франция приобрела в феврале у России больше всего газа среди стран ЕС

В том же месяце Греция нарастила покупку российского газа в 7,8 раза до 110,4 млн евро. Финляндия и Швеция увеличили импорт до 6,6 млн евро и 4,7 млн евро соответственно. В общей сложности в феврале страны ЕС купили у России газа на 1,1 млрд евро: 619,4 млн евро пришлось на поставки СПГ, а 493,3 евро – на трубопроводный газ.