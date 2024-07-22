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ЕС продлил все санкции против России на полгода

Ведомости

Евросоюз продлил действие всех санкций в отношении России на шесть месяцев. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

Ограничения будут действовать до 31 января 2025 г. Речь идет о санкциях, введенных в 2014 г. из-за присоединения Крыма к РФ, а также в 2022 г. на фоне начала спецоперации России на Украине.

С начала конфликта на Украине ЕС принял уже 14 пакетов санкций против России. Меры затрагивают торговлю, финансы, технологии, промышленность, транспорт, а также ограничивают импорт нефти и нефтепродуктов из РФ, экспорт предметов роскоши и товаров двойного назначения. Кроме того, ряд введенных ограничений направлен на борьбу с обходом санкций.

21 июля газета Handelsblatt со ссылкой на исследование четырех институтов экономических исследований, заказанное минэкономики Германии, сообщила, что ограничения ЕС пока оказали незначительное влияние на экономику России, а в будущем они могут нанести ущерб самому объединению.

Российские власти считают санкции незаконными и деструктивными. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что санкции не достигли своей цели разрушить российскую экономику. В середине июня он озвучил мирное предложение, упомянув среди условий урегулирования ситуации на Украине в том числе снятие всех западных санкций с России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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