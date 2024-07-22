ЕС продлил все санкции против России на полгода
Евросоюз продлил действие всех санкций в отношении России на шесть месяцев. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.
Ограничения будут действовать до 31 января 2025 г. Речь идет о санкциях, введенных в 2014 г. из-за присоединения Крыма к РФ, а также в 2022 г. на фоне начала спецоперации России на Украине.
С начала конфликта на Украине ЕС принял уже 14 пакетов санкций против России. Меры затрагивают торговлю, финансы, технологии, промышленность, транспорт, а также ограничивают импорт нефти и нефтепродуктов из РФ, экспорт предметов роскоши и товаров двойного назначения. Кроме того, ряд введенных ограничений направлен на борьбу с обходом санкций.
21 июля газета Handelsblatt со ссылкой на исследование четырех институтов экономических исследований, заказанное минэкономики Германии, сообщила, что ограничения ЕС пока оказали незначительное влияние на экономику России, а в будущем они могут нанести ущерб самому объединению.
Российские власти считают санкции незаконными и деструктивными. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что санкции не достигли своей цели разрушить российскую экономику. В середине июня он озвучил мирное предложение, упомянув среди условий урегулирования ситуации на Украине в том числе снятие всех западных санкций с России.