Под санкции США попали девять российских танкеров
Минфин США (OFAC) расширил санкции в отношении России. В обновленный список попали девять танкеров, которые ходят под флагом РФ.
Речь идет о кораблях «Борис Кустодиев», «Композитор Рахманинов», «Омский-103», «Омский-119», «Порт Оля – 3», «Порт Оля – 4», «Вафа», «Вафа-1», «Закамск». Среди российских компаний в список внесены Sea River Service Limited Liability Company (зарегистрирована в городе Азове Ростовской области) и Vafa Wholesale Ltd (зарегистрирована в Астрахани). Также в список попал россиянин Джамалдин Пашаев.
10 сентября правительство Великобритании ввело санкции против воздушно-космических сил России. Ограничения также затронули 24-й Государственный центр беспилотной авиации и командование военно-транспортной авиации РФ. Великобритания также ввела санкции против Ирана за якобы поддержку России. В список попали пять физлиц и два юрлица. Под ограничения в том числе попала компания Baharestan Kish Company, которая специализируется на производстве беспилотников.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ и начали оказывать помощи Украине. Представители западных стран неоднократно заявляли, что КНДР, Китай и Иран якобы поставляют России вооружение. Из-за предполагаемого сотрудничества Великобритания в мае внесла в санкционный список три физических и юридических лица из РФ, а также Топливно-бункерную компанию (ТБК). 9 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял, что сообщения о передаче Ираном ракет РФ не соответствуют действительности.