Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Под санкции США попали девять российских танкеров

Ведомости

Минфин США (OFAC) расширил санкции в отношении России. В обновленный список попали девять танкеров, которые ходят под флагом РФ.

Речь идет о кораблях «Борис Кустодиев», «Композитор Рахманинов», «Омский-103», «Омский-119», «Порт Оля – 3», «Порт Оля – 4», «Вафа», «Вафа-1», «Закамск». Среди российских компаний в список внесены Sea River Service Limited Liability Company (зарегистрирована в городе Азове Ростовской области) и Vafa Wholesale Ltd (зарегистрирована в Астрахани). Также в список попал россиянин Джамалдин Пашаев.

10 сентября правительство Великобритании ввело санкции против воздушно-космических сил России. Ограничения также затронули 24-й Государственный центр беспилотной авиации и командование военно-транспортной авиации РФ. Великобритания также ввела санкции против Ирана за якобы поддержку России. В список попали пять физлиц и два юрлица. Под ограничения в том числе попала компания Baharestan Kish Company, которая специализируется на производстве беспилотников.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ и начали оказывать помощи Украине. Представители западных стран неоднократно заявляли, что КНДР, Китай и Иран якобы поставляют России вооружение. Из-за предполагаемого сотрудничества Великобритания в мае внесла в санкционный список три физических и юридических лица из РФ, а также Топливно-бункерную компанию (ТБК). 9 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял, что сообщения о передаче Ираном ракет РФ не соответствуют действительности.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных