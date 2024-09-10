Под санкции США попали девять российских танкеров

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ и начали оказывать помощи Украине. Представители западных стран неоднократно заявляли, что КНДР, Китай и Иран якобы поставляют России вооружение. Из-за предполагаемого сотрудничества Великобритания в мае внесла в санкционный список три физических и юридических лица из РФ, а также Топливно-бункерную компанию (ТБК). 9 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял, что сообщения о передаче Ираном ракет РФ не соответствуют действительности.