США ввели санкции против иранской авиакомпании Iran Air
Иранская авиакомпания Iran Air попала в санкционный перечень Соединенных Штатов, следует из данных, опубликованных на сайте управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).
В SDN-лист, среди прочего, попали ряд иранских компаний и физлиц, несколько российских судов.
6 сентября The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Иран якобы недавно передал России баллистические ракеты малой дальности. 10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что в связи с этой информацией США введут новые санкции против Ирана.
Постоянное представительство Ирана при ООН опровергло поставки ракет России. 9 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял, что сообщения о передаче Ираном ракет РФ не соответствуют действительности.