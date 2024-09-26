Армия Израиля сообщила о ликвидации участников нападения 7 октября
Израильские силы ликвидировали в секторе Газа палестинских радикалов, которые принимали участие в нападении на Израиль 7 октября 2023 г. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.
Ударом израильских ВВС ликвидирован командир одного из отрядов элитных сил «Нухба», действующих в составе военного крыла радикальной палестинской группировки «Хамас». В ходе атаки был уничтожен еще один радикал. По данным армии, ликвидированные радикалы участвовали в нападении на Израиль в октябре прошлого года.
В результате авиаудара в районе Рафаха также ликвидирован Сулейман Джуад Сулейман Абу Лафи, который, по информации израильских военных, обеспечивал переброску оружия в анклав и из него и управлял террористическими атаками в Иудее и Самарии. Всего за неделю в Рафахе было ликвидировано 15 радикалов, уточнили в армии.
Израиль и радикальная палестинская группировка «Хамас» в последние месяцы при участии иностранных посредников вели переговоры о заключении сделки, один из пунктов которой предусматривал бы освобождение заложников. Камнем преткновения остается вопрос относительно присутствия ЦАХАЛ в Филадельфийском коридоре, на границе между сектором Газа и Египтом. Нетаньяху считает, что Израиль должен контролировать эту территорию, чтобы помешать «Хамасу» нелегально провозить оружие в анклав и восстанавливать свою армию.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения радикальной группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за время ведения боевых действий превысило 40 000 человек.