Армия Израиля сообщила о ликвидации участников нападения 7 октября

Израиль и радикальная палестинская группировка «Хамас» в последние месяцы при участии иностранных посредников вели переговоры о заключении сделки, один из пунктов которой предусматривал бы освобождение заложников. Камнем преткновения остается вопрос относительно присутствия ЦАХАЛ в Филадельфийском коридоре, на границе между сектором Газа и Египтом. Нетаньяху считает, что Израиль должен контролировать эту территорию, чтобы помешать «Хамасу» нелегально провозить оружие в анклав и восстанавливать свою армию.