Израиль начал войну в Ливане с массированных авиаударов

Конфликт Израиля и «Хезболлы» находится в стадии, которая может перейти к следующей фазе – наземной операции, отмечает старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь. На это указывают заявления израильского руководства о необходимости возвращения израильтян в свои дома на севере страны. «Для того чтобы обеспечить такую возможность, израильским вооруженным силам нужно вынудить «Хезболлу» отойти за реку Литани, что на юге Ливана. Только так Израиль обезопасит свои северные территории», – объяснил эксперт. В свою очередь, «Хезболле» важно на деле показать свою солидарность с «Хамас», продолжает Зелтынь. При этом, подчеркивает эксперт, между израильскими военными и политическим руководством сохраняются разногласия относительно методов противостояния шиитской группировке. Например, генштаб не заинтересован в повторении событий первой ливанской войны 1980-х гг., в ходе которой израильтяне осаждали Бейрут и Израиль понес существенные потери. Нетаньяху также намерен ограничиться операцией локального характера и оттеснить «Хезболлу» за реку Литани, считает эксперт.