Израиль начал войну в Ливане с массированных авиаударов

Израиль начал войну в Ливане с массированных авиаударовВозможна и сухопутная операция израильской армии
В ходе объявленной 23 сентября «упреждающей военной операции «Стрелы севера» ВВС Израиля нанесли удары по 1600 объектам шиитской военизированной группировки «Хезболла» на юге Ливана и в долине Бекаа на границе с Сирией, передает пресс-служба Армии обороны Израиля (АОИ). По данным ливанского минздрава, в результате израильских атак погибло 558 человек, включая 50 детей, не менее 1835 человек получили ранения. Как сообщил РБК со ссылкой на российское посольство в Бейруте, среди погибших россиян нет. Всего в Ливане находится свыше 3000 российских граждан.
В ходе израильских ударов ливанское правительство приостановило работу образовательных учреждений по всей стране и начало готовить убежища для перемещенных лиц. Кроме того, по данным сайта Международного аэропорта имени Рафика Харири, 24 сентября было отменено 30 авиарейсов.
«Хезболла» в ответ обстреляла объекты израильской оборонной фирмы Rafael, а также склады материально-технического снабжения армии северного военного округа, сообщил принадлежащий группировке Telegram-канал Al-Ahed.
Перед началом масштабной воздушной атаки по Ливану 23 сентября начальник израильского генерального штаба генерал-лейтенант Герци Халеви объявил, что задачей военной операции служит «создание условий для возвращения жителей севера Израиля в свои дома», а также уничтожение военной инфраструктуры «Хезболлы». В стране введен режим чрезвычайной ситуации.
Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к гражданскому населению Ливана и призвал их покинуть места, где находятся объекты «Хезболлы». Он добавил, что Израиль ведет войну не против рядовых ливанцев, а против боевиков группировки. В тот же день представитель АОИ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильская армия сделает «все возможное», чтобы оттеснить «Хезболлу» от израильской границы. При этом он не назвал сроков операции, добавив, что Израиль начнет наземное вторжение в Ливан в случае необходимости.
Ранее The Economist со ссылкой на источники в израильской армии сообщил, что военная операция в Ливане может включать создание буферной зоны в несколько миль шириной на юге страны, чтобы обезопасить жителей севера Израиля от обстрелов со стороны «Хезболлы».
Россия выразила обеспокоенность обострением напряженности между Израилем и группировкой «Хезболла». По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Москва пока не видит перспектив урегулирования конфликта, так как мирный процесс «монополизирован одной из стран» и говорить о его успехе нечего, что «делает ситуацию еще более потенциально опасной».
США призвала противоборствующие стороны сесть за стол переговоров и заключить соглашение о прекращении огня. В то же время Иран обвинил Израиль в эскалации насилия на Ближнем Востоке с целью втянуть страну в более масштабный конфликт. «Мы не хотим воевать. Это Израиль хочет втянуть всех в войну и дестабилизировать регион. Они тянут нас к точке, куда мы не хотим идти», – заявил 23 сентября президент страны Масуд Пезешкиан иранским СМИ.
Конфликт Израиля и «Хезболлы» находится в стадии, которая может перейти к следующей фазе – наземной операции, отмечает старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь. На это указывают заявления израильского руководства о необходимости возвращения израильтян в свои дома на севере страны. «Для того чтобы обеспечить такую возможность, израильским вооруженным силам нужно вынудить «Хезболлу» отойти за реку Литани, что на юге Ливана. Только так Израиль обезопасит свои северные территории», – объяснил эксперт. В свою очередь, «Хезболле» важно на деле показать свою солидарность с «Хамас», продолжает Зелтынь. При этом, подчеркивает эксперт, между израильскими военными и политическим руководством сохраняются разногласия относительно методов противостояния шиитской группировке. Например, генштаб не заинтересован в повторении событий первой ливанской войны 1980-х гг., в ходе которой израильтяне осаждали Бейрут и Израиль понес существенные потери. Нетаньяху также намерен ограничиться операцией локального характера и оттеснить «Хезболлу» за реку Литани, считает эксперт.
Пока не началась наземная операция в Ливане, говорить о полномасштабной войне в регионе еще не приходится, считает главный редактор журнала «Экономика Ближнего Востока» Дмитрий Марьясис. При этом, добавил эксперт, у израильского руководства есть подобные планы и если события будут развиваться в том же духе, то вторжение израильской армии вероятно. В таком случае Израиль, скорее всего, попытается скорее выдавить бойцов «Хезболлы» от своей границы на 10–12 км и обеспечить безопасное возвращение израильтян в свои дома на севере страны, полагает Марьясис.