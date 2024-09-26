Блинкен: многие из заложников «Хамаса» еще живы

«Насколько нам известно, в Газе много живых заложников, которых мы отчаянно хотим вернуть их семьям. Это остается для нас приоритетом», – сказал он, уточнив, что в заложниках в том числе находятся граждане США. Блинкен подчеркнул, что для возвращения их домой необходимо подписать соглашение о прекращении огня.