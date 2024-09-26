Блинкен: многие из заложников «Хамаса» еще живы
Многие из заложников, которые находятся в плену у палестинского движения «Хамас», живы, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала MSNBC.
«Насколько нам известно, в Газе много живых заложников, которых мы отчаянно хотим вернуть их семьям. Это остается для нас приоритетом», – сказал он, уточнив, что в заложниках в том числе находятся граждане США. Блинкен подчеркнул, что для возвращения их домой необходимо подписать соглашение о прекращении огня.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения радикальной группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за время ведения боевых действий превысило 40 000 человек.
26 сентября Армия обороны Израиля сообщила, что в секторе Газа ликвидированы радикалы, которые принимали участие в нападении 7 октября. По информации ЦАХАЛ, в результате удара ВВС погибли командир одного из отрядов элитных сил «Нухба» и Сулейман Джуад Сулейман Абу Лафи, который обеспечивал переброску оружия в анклав и из него и управлял атаками в Иудее и Самарии.