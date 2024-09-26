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Блинкен: многие из заложников «Хамаса» еще живы

Ведомости

Многие из заложников, которые находятся в плену у палестинского движения «Хамас», живы, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала MSNBC.

«Насколько нам известно, в Газе много живых заложников, которых мы отчаянно хотим вернуть их семьям. Это остается для нас приоритетом», – сказал он, уточнив, что в заложниках в том числе находятся граждане США. Блинкен подчеркнул, что для возвращения их домой необходимо подписать соглашение о прекращении огня.

Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения радикальной группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за время ведения боевых действий превысило 40 000 человек.

26 сентября Армия обороны Израиля сообщила, что в секторе Газа ликвидированы радикалы, которые принимали участие в нападении 7 октября. По информации ЦАХАЛ, в результате удара ВВС погибли командир одного из отрядов элитных сил «Нухба» и Сулейман Джуад Сулейман Абу Лафи, который обеспечивал переброску оружия в анклав и из него и управлял атаками в Иудее и Самарии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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