Помощник Орбана назвал безответственными действия Зеленского в 2022 году

«Мы, вероятно, не стали бы делать то, что сделал президент Зеленский два с половиной года назад, потому что это безответственно. Потому что очевидно, что он ввел свою страну в оборону, все эти люди погибли, вся эта территория была потеряна – опять же, это их право, это их суверенное решение, они имели на это право. Но если бы нас спросили, мы бы не стали такого советовать», – высказался Орбан.