Помощник Орбана назвал безответственными действия Зеленского в 2022 году
Если бы Будапешт был на месте Украины, он бы не стал конфликтовать с Россией, заявил Балаш Орбан – главный помощник премьер-министра Виктора Орбана. Решение президента Украины Владимира Зеленского отказаться от переговоров и вести конфликт с Россией он назвал безответственным. Об этом сообщает Politico.
«Каждая страна имеет право решать свою судьбу, и лидеры берут на себя ответственность», – сказал Орбан, добавив, что если бы такая же ситуация произошла с Венгрией, они бы не стали бороться – это урок, который Венгрия извлекла из своего неудачного выступления против Советского Союза в 1956 г.
«Мы, вероятно, не стали бы делать то, что сделал президент Зеленский два с половиной года назад, потому что это безответственно. Потому что очевидно, что он ввел свою страну в оборону, все эти люди погибли, вся эта территория была потеряна – опять же, это их право, это их суверенное решение, они имели на это право. Но если бы нас спросили, мы бы не стали такого советовать», – высказался Орбан.
В октябре 1956 г. в Венгрии вспыхнуло восстание с требованием демократизации и выхода из Варшавского договора. Менее чем через три недели в страну были введены советские войска, восстание было подавлено. Венгрия потеряла 2500 человек убитыми.