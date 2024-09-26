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Помощник Орбана назвал безответственными действия Зеленского в 2022 году

Ведомости

Если бы Будапешт был на месте Украины, он бы не стал конфликтовать с Россией, заявил Балаш Орбан – главный помощник премьер-министра Виктора Орбана. Решение президента Украины Владимира Зеленского отказаться от переговоров и вести конфликт с Россией он назвал безответственным. Об этом сообщает Politico.

«Каждая страна имеет право решать свою судьбу, и лидеры берут на себя ответственность», – сказал Орбан, добавив, что если бы такая же ситуация произошла с Венгрией, они бы не стали бороться – это урок, который Венгрия извлекла из своего неудачного выступления против Советского Союза в 1956 г.

«Мы, вероятно, не стали бы делать то, что сделал президент Зеленский два с половиной года назад, потому что это безответственно. Потому что очевидно, что он ввел свою страну в оборону, все эти люди погибли, вся эта территория была потеряна – опять же, это их право, это их суверенное решение, они имели на это право. Но если бы нас спросили, мы бы не стали такого советовать», – высказался Орбан.

В октябре 1956 г. в Венгрии вспыхнуло восстание с требованием демократизации и выхода из Варшавского договора. Менее чем через три недели в страну были введены советские войска, восстание было подавлено. Венгрия потеряла 2500 человек убитыми.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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