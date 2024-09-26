Белый дом: посещение Зеленским завода в Пенсильвании прошло по инициативе Киева
Украинская сторона была инициатором посещения президентом Владимиром Зеленским военного завода в Пенсильвании. Об этом заявила брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Это исходило от украинцев, не от нас», – сказала она, пояснив, что на предприятии производят критически важные компоненты, которые используют ВСУ.
25 сентября группа республиканцев в палате представителей США потребовала расследовать мотивы визита Зеленского в Соединенные Штаты. В их обращении говорится, что Зеленский посетил Скрэнтон, чтобы осмотреть завод боеприпасов ScrantonArmy Ammunition Plant, который производит военное оборудование для Украины. Украинского президента сопровождали исключительно демократы. Эти действия вызвали у наблюдателей серьезные опасения, что визит мог быть политически мотивированным и потенциально нарушающим американские законы, в частности, Закон Хэтча, который запрещает федеральным служащим заниматься политической деятельностью во время исполнения служебных обязанностей или использовать государственные ресурсы для такой деятельности.
По информации журнала Time, именно визит в Скрэнтон стал причиной отмены встречи Зеленского с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом. В Скрэнтоне родился и вырос президент США Джо Байден.