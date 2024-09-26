25 сентября группа республиканцев в палате представителей США потребовала расследовать мотивы визита Зеленского в Соединенные Штаты. В их обращении говорится, что Зеленский посетил Скрэнтон, чтобы осмотреть завод боеприпасов ScrantonArmy Ammunition Plant, который производит военное оборудование для Украины. Украинского президента сопровождали исключительно демократы. Эти действия вызвали у наблюдателей серьезные опасения, что визит мог быть политически мотивированным и потенциально нарушающим американские законы, в частности, Закон Хэтча, который запрещает федеральным служащим заниматься политической деятельностью во время исполнения служебных обязанностей или использовать государственные ресурсы для такой деятельности.