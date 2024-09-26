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Белый дом: посещение Зеленским завода в Пенсильвании прошло по инициативе Киева

Ведомости

Украинская сторона была инициатором посещения президентом Владимиром Зеленским военного завода в Пенсильвании. Об этом заявила брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Это исходило от украинцев, не от нас», – сказала она, пояснив, что на предприятии производят критически важные компоненты, которые используют ВСУ.

25 сентября группа республиканцев в палате представителей США потребовала расследовать мотивы визита Зеленского в Соединенные Штаты. В их обращении говорится, что Зеленский посетил Скрэнтон, чтобы осмотреть завод боеприпасов ScrantonArmy Ammunition Plant, который производит военное оборудование для Украины. Украинского президента сопровождали исключительно демократы. Эти действия вызвали у наблюдателей серьезные опасения, что визит мог быть политически мотивированным и потенциально нарушающим американские законы, в частности, Закон Хэтча, который запрещает федеральным служащим заниматься политической деятельностью во время исполнения служебных обязанностей или использовать государственные ресурсы для такой деятельности.

По информации журнала Time, именно визит в Скрэнтон стал причиной отмены встречи Зеленского с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом. В Скрэнтоне родился и вырос президент США Джо Байден.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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