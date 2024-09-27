NYT: разведка США предупредила о рисках снятия ограничений на удары по РФ
Россия может применить мощные ответные меры против США и их союзников в случае снятия запрета для ВСУ на удары вглубь РФ. К такому выводу пришла разведка США, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на американского чиновника.
По оценке разведки, разрешение Украине на удары по территории России не повлияет значительно на ход конфликта, поскольку количество дальнобойных ракет у ВСУ ограничено и неясно, сколько еще единиц такого оружия могут поставить западные страны. Таким образом, разведка считает возможное снятие ограничений потенциальным риском «с высокими ставками».
Как отмечает NYT, доклад разведки может частично объяснить, почему президент США Джо Байден до сих пор не принял положительное решение по этому вопросу. По словам источников газеты, остается неясным, позволит ли президент США наносить удары вглубь России при помощи западного оружия.
26 сентября Байден и вице-президент США, а также кандидат от демократов Камала Харрис провели отдельные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Белом доме сообщили, что украинский лидер представил им свой так называемый «план победы». Байден и Зеленский обсудили дипломатические, экономические и военные аспекты этого плана.
Украина уже долгое время добивается отмены ограничения на использование дальнобойных ракет для ударов по территории России, но США не дают согласия на использование снарядов для ударов вглубь РФ из-за риска эскалации. На фоне бурной дискуссии на Западе по этому вопросу 25 сентября президент России Владимир Путин сообщил о подготовке изменений ядерной доктрины РФ. В Кремле отметили, что пересмотр доктрины следует считать сигналом для недружественных стран.