NYT: разведка США предупредила о рисках снятия ограничений на удары по РФ

Украина уже долгое время добивается отмены ограничения на использование дальнобойных ракет для ударов по территории России, но США не дают согласия на использование снарядов для ударов вглубь РФ из-за риска эскалации. На фоне бурной дискуссии на Западе по этому вопросу 25 сентября президент России Владимир Путин сообщил о подготовке изменений ядерной доктрины РФ. В Кремле отметили, что пересмотр доктрины следует считать сигналом для недружественных стран.