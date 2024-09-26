Как в мире отреагировали на обновление ядерной доктрины России

Как в мире отреагировали на обновление ядерной доктрины РоссииРасширить перечень условий для применения такого оружия поручил Путин
Президент РФ Владимир Путин 25 сентября на заседании постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию объявил об изменнеиях в ядерной доктрине России. Он заявил, что Москва сможет использовать ядерное оружие после получения подтвержденной информации о массовом воздушном нападении самолетов, ракет и беспилотников. Москва также посчитает нападение на своего союзника Белоруссию как нападение на Россию и может защитить ее с помощью ядерного оружия.
«Ведомости» собрали реакции представителей иностранных государств на это заявление.
Изменения в ядерной доктрине России являются «безответственным шагом», посчитал госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала MSNBC.
«Изменение российской ядерной доктрины – это безответственно», – заявил Блинкен, обратив внимание на то, что это заявление было сделано в тот момент, когда мировые лидеры собрались в Нью-Йорке на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).
Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз не намерен менять свою позицию по вопросу поддержки Украины из-за слов президента РФ об обновлении ядерной доктрины.
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль сообщила «РИА Новости», что России была нужна новая ядерная доктрина – из-за политики США, которые вышли из многих договоров по разоружению. «Я бы это сравнила с переходом от мечей в Средние века к применению пороха и артиллерии», – заявила она.
Financial Times написала, что угрозы Путина в пересмотре доктрины стали четким сигналом для союзников Украины, которые собираются разрешить использовать свое вооружение для ударов по РФ. Опрошенные изданием эксперты сходятся во мнении, что пересмотр доктрины влечет за собой снижение ограничений и ядерного порога, при пересечении которого принимается решение об использовании ядерного оружия.
Агентство Reuters, проанализировав ядерный запас России, пришло к выводу, что она «может уничтожить мир многократно». Собственно, то же самое могут сделать и Соединенные Штаты, учитывая их запасы. Нововведения, изложенные Путиным, включают расширение угроз, при которых Россия рассматривала бы возможность нанесения ядерного удара, включение союзника Белоруссии под «ядерный зонтик» и идею о том, что конкурирующая ядерная держава, поддерживающая нанесение обычного удара по России, также будет рассматриваться как нападающая на нее.
Эксперты Al Jazeera заявили, что эта угроза была создана для того, чтобы напугать Соединенные Штаты и их союзников в то время, когда Украина оказывает давление на членов НАТО, чтобы те позволили ей использовать свои ракеты большей дальности для нанесения ударов вглубь российской территории. Издание обращает внимание, что Путин не назвал какие-либо страны, но посыл был ясен: если Кремль придет к выводу, что нападение Украины на его территорию с использованием американских, французских или британских ракет представляет «критическую угрозу» суверенитету России, Москва будет рассматривать западных союзников Киева также как нападающих. При этом опрошенные эксперты считают, что риска неминуемой ядерной эскалации пока нет.
AP пишет, что угроза, изложенная в пересмотре ядерной доктрины Москвы, была явно направлена на то, чтобы отбить у Запада охоту позволить Украине наносить удары по России с помощью оружия большей дальности и, по-видимому, значительно снижает порог возможного использования ядерного арсенала России. Россия медленно, но неуклонно добивается успехов на Украине, и Кремль стремится воспрепятствовать усилению поддержки Киева Западом.
The Hill подчеркивает, что «Москва, которая неоднократно угрожала Западу ядерным возмездием, если тот будет помогать Украине, утверждает, что одобренные США возможности нанесения ударов на большие расстояния были бы непростительной эскалацией».
25 сентября Путин предложил внести ряд изменений в определения условий применения ядерного оружия. Глава государства обратил внимание на то, что в обновленной редакции документа «агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию». Россия также оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного государства. Это касается и случая, если «противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже пояснил, что указ Путина по ядерной доктрине будет выпущен по мере готовности. Ядерная доктрина России последний раз редактировалась в июне 2020 г. При этом критерии применения ядерного оружия не менялись. Песков добавил, что новую ядерную доктрину западным странам нужно считать сигналом, который предупреждает о последствиях в случае их участия в нападении на Россию.