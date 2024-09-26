Как в мире отреагировали на обновление ядерной доктрины России

Эксперты Al Jazeera заявили, что эта угроза была создана для того, чтобы напугать Соединенные Штаты и их союзников в то время, когда Украина оказывает давление на членов НАТО, чтобы те позволили ей использовать свои ракеты большей дальности для нанесения ударов вглубь российской территории. Издание обращает внимание, что Путин не назвал какие-либо страны, но посыл был ясен: если Кремль придет к выводу, что нападение Украины на его территорию с использованием американских, французских или британских ракет представляет «критическую угрозу» суверенитету России, Москва будет рассматривать западных союзников Киева также как нападающих. При этом опрошенные эксперты считают, что риска неминуемой ядерной эскалации пока нет.