Новую ядерную доктрину следует считать сигналом странам Запада

«Всему миру хорошо известно и здравомыслящим людям хорошо известно о нашем ядерном потенциале и о его сдерживающей роли. Разумеется, происходит корректировка ядерного сдерживания с учетом тех элементов напряженности, которые складываются по периметру наших границ. Когда будет опубликована, сейчас я не могу вам на это ответить», – сказал Песков. По его словам, «здравомыслящие главы государств, здравомыслящие политики, аналитики понимали и понимают серьезность заявлений президента Путина». «Тем более, когда речь идет о такой беспрецедентной конфронтации, спровоцированной прямым вовлечением западных стран, в том числе и ядерных держав, в конфликт вокруг Украины», – отметил пресс-секретарь Владимира Путина.