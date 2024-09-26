Новую ядерную доктрину следует считать сигналом странам Запада

Новую ядерную доктрину следует считать сигналом странам ЗападаВ Кремле заявили, что это предупреждение о последствиях в случае их нападения на Россию
Новую ядерную доктрину западным странам нужно считать сигналом, который предупреждает о последствиях в случае их участия в нападении на Россию. Об этом журналистам на брифинге сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами. Причем необязательно ядерными», – сказал Песков.
Сейчас сформулированы корректировки в ядерную доктрину, которая включает в себя два документа – Военную доктрину и Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, отметил представитель президента: «И они вместе, собственно, и составляют то, что мы неофициально называем ядерной доктриной. Они сформулированы. Вчера они [корректировки] были озвучены президентом». Впоследствии будет решено, опубликуют ли доктрину, и если опубликуют, то в полном виде или нет, отметил Песков.
«Всему миру хорошо известно и здравомыслящим людям хорошо известно о нашем ядерном потенциале и о его сдерживающей роли. Разумеется, происходит корректировка ядерного сдерживания с учетом тех элементов напряженности, которые складываются по периметру наших границ. Когда будет опубликована, сейчас я не могу вам на это ответить», – сказал Песков. По его словам, «здравомыслящие главы государств, здравомыслящие политики, аналитики понимали и понимают серьезность заявлений президента Путина». «Тем более, когда речь идет о такой беспрецедентной конфронтации, спровоцированной прямым вовлечением западных стран, в том числе и ядерных держав, в конфликт вокруг Украины», – отметил пресс-секретарь Владимира Путина.
Представитель Кремля заявил, что о планах наращивать ядерные арсеналы России не говорилось на заседании Совбеза по ядерному сдерживанию, и по этому поводу не было никаких заявлений: «В настоящий момент президент сказал, что наша ядерная триада является абсолютным гарантом ядерного сдерживания». На вопрос о том, обсуждался ли в рамках изменения ядерной доктрины отказ от моратория на ядерные испытания, Песков не ответил: «Здесь я не могу ответить на ваш вопрос, потому что открытую часть совещания вы видели, а вся остальная часть совещания абсолютно закрытая».
Путин 25 сентября провел заседание постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию. Заседание было посвящено обновлению Основ государственной политики в области ядерного сдерживания. «В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию», – заявил президент.
Зафиксированы условия перехода России к применению ядерного оружия, сказал Путин. По его словам, оно может быть применено при «получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы». «Имею в виду самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты», – сказал Путин. Он также добавил, что остается право применить ядерное оружие в случае агрессии не только против России, но и Белоруссии как участника Союзного государства, с президентом Белоруссии Александром Лукашенко эти вопросы согласованы.