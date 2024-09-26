FT: Путин предупреждает Запад пересмотром ядерной доктрины

По информации издания, угрозы Путина в пересмотре доктрины стали четким сигналом для союзников Украины, которые собираются разрешить использовать свое вооружение для ударов по РФ. Опрошенные изданием эксперты сходятся во мнении, что пересмотр доктрины влечет за собой снижение ограничений и ядерного порога, при пересечении которого принимается решение об использовании ядерного оружия. В частности, Путин заявил, что Россия может использовать его после получения подтвержденной информации о массовом воздушном нападении самолетов, ракет и беспилотников. Москва также посчитает нападение на своего союзника Белоруссию как нападение на саму Россию и может защитить ее с помощью ядерного оружия.