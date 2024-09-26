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FT: Путин предупреждает Запад пересмотром ядерной доктрины

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин пересматривает ядерную доктрину страны и дает сигнал Западу из-за обсуждений США и Великобритании разрешения на ракетные удары Киева вглубь России, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на выступление Путина и экспертов.

По информации издания, угрозы Путина в пересмотре доктрины стали четким сигналом для союзников Украины, которые собираются разрешить использовать свое вооружение для ударов по РФ. Опрошенные изданием эксперты сходятся во мнении, что пересмотр доктрины влечет за собой снижение ограничений и ядерного порога, при пересечении которого принимается решение об использовании ядерного оружия. В частности, Путин заявил, что Россия может использовать его после получения подтвержденной информации о массовом воздушном нападении самолетов, ракет и беспилотников. Москва также посчитает нападение на своего союзника Белоруссию как нападение на саму Россию и может защитить ее с помощью ядерного оружия.

26 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что указ Путина по ядерной доктрине будет выпущен по готовности. Ядерная доктрина России последний раз редактировалась в июне 2020 г. При этом критерии применения ядерного оружия не менялись.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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