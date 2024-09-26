Песков: указ Путина по ядерной доктрине будет выпущен по готовности
Указ президента России Владимира Путина, утверждающий внесение уточнений в ядерную доктрину, будет выпущен по готовности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«По готовности [документ] будет выпущен», – сказал он.
25 сентября Путин в ходе заседания постоянного совещания Совета безопасности России по ядерному сдерживанию сообщил о подготовке ряда изменений в определения условий применения ядерного оружия.
В частности, предложено расширить категория стран и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и дополнить перечень военных угроз. Также в обновленной доктрине агрессию против России со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерного предлагается рассматривать как совместное нападение на РФ, отметил Путин. Среди других изменений – Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против РФ и Белоруссии.
Ядерная доктрина России последний раз редактировалась в июне 2020 г. При этом критерии применения ядерного оружия не менялись. В действующей редакции говорится, что Москва может ответить им на нападение на нее или ее союзников с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения либо в случае агрессии с обычным оружием, если «под угрозу поставлено само существование государства».