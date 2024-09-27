Сенатором от Мурманской области станет вице-губернатор Дягилева

В тройке кандидатов в сенаторы Чибиса во время предвыборной кампании были представлены Дягилева, замначальника Контрольного управления президента, генерал-лейтенант ФСБ Андрей Кульба и вице-губернатор области Ольга Кузнецова, курирующая в правительстве региона экономику и промышленное развитие.