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Сенатором от Мурманской области станет вице-губернатор Дягилева

Ведомости

Вице-губернатор Мурманской области Елена Дягилева станет сенатором от региона в Совете Федерации РФ. Об этом сообщил глава области Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

«Я высоко оцениваю эффективность и результаты Елены Васильевны на посту вице-губернатора, которая курировала финансовый блок, социальную политику, образование, спорт и культуру», – отметил Чибис.

Губернатор Мурманской области выразил уверенность, что в новом статусе Дягилева приложит свои знания и опыт для выполнения задач, которые стоят перед регионом.

В тройке кандидатов в сенаторы Чибиса во время предвыборной кампании были представлены Дягилева, замначальника Контрольного управления президента, генерал-лейтенант ФСБ Андрей Кульба и вице-губернатор области Ольга Кузнецова, курирующая в правительстве региона экономику и промышленное развитие.

Чибис официально вступил в должность губернатора Мурманской области 25 сентября. Выборы губернатора региона прошли 7 и 8 сентября 2024 г. Чибис набрал 73,99% голосов избирателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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