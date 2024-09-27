Сенатором от Мурманской области станет вице-губернатор Дягилева
Вице-губернатор Мурманской области Елена Дягилева станет сенатором от региона в Совете Федерации РФ. Об этом сообщил глава области Андрей Чибис в своем Telegram-канале.
«Я высоко оцениваю эффективность и результаты Елены Васильевны на посту вице-губернатора, которая курировала финансовый блок, социальную политику, образование, спорт и культуру», – отметил Чибис.
Губернатор Мурманской области выразил уверенность, что в новом статусе Дягилева приложит свои знания и опыт для выполнения задач, которые стоят перед регионом.
В тройке кандидатов в сенаторы Чибиса во время предвыборной кампании были представлены Дягилева, замначальника Контрольного управления президента, генерал-лейтенант ФСБ Андрей Кульба и вице-губернатор области Ольга Кузнецова, курирующая в правительстве региона экономику и промышленное развитие.
Чибис официально вступил в должность губернатора Мурманской области 25 сентября. Выборы губернатора региона прошли 7 и 8 сентября 2024 г. Чибис набрал 73,99% голосов избирателей.