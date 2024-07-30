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Замначальника Контрольного управления президента Кульба может стать сенатором

В тройку кандидатов в сенаторы его включил губернатор Мурманской области Андрей Чибис
Елена Мухаметшина
Photoxpress

В тройке кандидатов в сенаторы губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, который осенью участвует в выборах главы региона, оказался замначальника Контрольного управления президента, генерал-лейтенант ФСБ Андрей Кульба. Об этом губернатор рассказал журналистам.

«Мы с ним знакомы еще по моей работе в федеральном правительстве, человек очень опытный, знающий, понимающий важность нашего региона и понимающий стратегические задачи, которые стоят», – сказал Чибис.

Также в тройке оказались двое вице-губернаторов Мурманской области – Александр Кузнецов, курирующий в правительстве региона экономику и промышленное развитие, и Елена Дягилева, отвечающая за социальный блок и финансы. «На мой взгляд список кандидатов весьма достойный», – считает Чибис.

Сейчас представителем исполнительного органа Мурманской области в Совете Федерации является Константин Долгов (законодательную власть представляет Татьяна Сахарова). Долгов до прихода в Совет Федерации также работал в федеральных органах власти – работал в МИД России на разных должностях и в администрации президента, где был замначальника управления президента по общественным проектам. В 2019 г. же был делегирован Чибисом в Совет Федерации.

Главы 19 из 25 регионов представили кандидатов в сенаторы, писали «Ведомости» 29 июля. Сменятся в Совете Федерации (СФ) как минимум представители от Алтая, Крыма, Калмыкии, Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), Курской, Липецкой и Самарской областей. Врио главы Алтая Андрей Турчак, врио главы Курской области Алексей Смирнов и глава Крыма Сергей Аксенов в тройки включили участников специальной военной операции. Трое врио глав регионов делегируют своих предшественников на постах – врио главы Самарской области Вячеслав Федорищев включил в тройку Дмитрия Азарова, врио главы ХМАО Руслан Кухарук обещал выдвинуть Наталью Комарову, а врио главы Вологодской области Георгий Филимонов выдвинет Олега Кувшинникова (он был сенатором с 9 ноября 2023 г.). Также новые сенаторы будут у Калмыкии, Липецкой, Челябинской областей. Прежние сенаторы, останутся у Калининградской, Оренбургской, Курганской, Тульской областей, Башкирии, Санкт-Петербурга, Забайкалья, Сахалина.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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