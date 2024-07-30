Замначальника Контрольного управления президента Кульба может стать сенатором

Замначальника Контрольного управления президента Кульба может стать сенаторомВ тройку кандидатов в сенаторы его включил губернатор Мурманской области Андрей Чибис
В тройке кандидатов в сенаторы губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, который осенью участвует в выборах главы региона, оказался замначальника Контрольного управления президента, генерал-лейтенант ФСБ Андрей Кульба. Об этом губернатор рассказал журналистам.
«Мы с ним знакомы еще по моей работе в федеральном правительстве, человек очень опытный, знающий, понимающий важность нашего региона и понимающий стратегические задачи, которые стоят», – сказал Чибис.
Также в тройке оказались двое вице-губернаторов Мурманской области – Александр Кузнецов, курирующий в правительстве региона экономику и промышленное развитие, и Елена Дягилева, отвечающая за социальный блок и финансы. «На мой взгляд список кандидатов весьма достойный», – считает Чибис.
Сейчас представителем исполнительного органа Мурманской области в Совете Федерации является Константин Долгов (законодательную власть представляет Татьяна Сахарова). Долгов до прихода в Совет Федерации также работал в федеральных органах власти – работал в МИД России на разных должностях и в администрации президента, где был замначальника управления президента по общественным проектам. В 2019 г. же был делегирован Чибисом в Совет Федерации.
Главы 19 из 25 регионов представили кандидатов в сенаторы, писали «Ведомости» 29 июля. Сменятся в Совете Федерации (СФ) как минимум представители от Алтая, Крыма, Калмыкии, Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), Курской, Липецкой и Самарской областей. Врио главы Алтая Андрей Турчак, врио главы Курской области Алексей Смирнов и глава Крыма Сергей Аксенов в тройки включили участников специальной военной операции. Трое врио глав регионов делегируют своих предшественников на постах – врио главы Самарской области Вячеслав Федорищев включил в тройку Дмитрия Азарова, врио главы ХМАО Руслан Кухарук обещал выдвинуть Наталью Комарову, а врио главы Вологодской области Георгий Филимонов выдвинет Олега Кувшинникова (он был сенатором с 9 ноября 2023 г.). Также новые сенаторы будут у Калмыкии, Липецкой, Челябинской областей. Прежние сенаторы, останутся у Калининградской, Оренбургской, Курганской, Тульской областей, Башкирии, Санкт-Петербурга, Забайкалья, Сахалина.