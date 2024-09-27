Президент Грузии подписала закон об амнистии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала закон об амнистии, сообщается на официальном сайте администрации главы государства.
«Перед парламентскими выборами принятие закона об амнистии является косвенным подкупом избирателей. Амнистия, по сути, является гуманитарным актом, и, как правило, ее целесообразно объявлять после завершения выборов или задолго до них», – отмечается также в заявлении администрации.
Грузинский новостной портал Business Media в сентябре сообщал, что после подписания закона немедленно освободят около 1000 осужденных, еще примерно 4800 заключенным сократят сроки наказания. Законом, соответственно, предусмотрены следующие формы амнистии: полное освобождение от наказания и уголовной ответственности, сокращение срока на 1/2, 1/4 и 1/6, а также сокращение испытательного срока.
Действие документа не будет распространяться на лиц, осужденных за убийства, торговлю наркотиками, грабежи, преступления против половой неприкосновенности, терроризм, коррупцию и др.
Парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября. Парламент республики состоит из 150 депутатов и избирается на четыре года. Депутатом может стать гражданин Грузии в возрасте от 25 лет, который жил в стране не менее 10 лет. В этом году выборы впервые пройдут только по партийным спискам и путем электронного голосования.