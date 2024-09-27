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Президент Грузии подписала закон об амнистии

Ведомости

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала закон об амнистии, сообщается на официальном сайте администрации главы государства.

«Перед парламентскими выборами принятие закона об амнистии является косвенным подкупом избирателей. Амнистия, по сути, является гуманитарным актом, и, как правило, ее целесообразно объявлять после завершения выборов или задолго до них», – отмечается также в заявлении администрации.

Грузинский новостной портал Business Media в сентябре сообщал, что после подписания закона немедленно освободят около 1000 осужденных, еще примерно 4800 заключенным сократят сроки наказания. Законом, соответственно, предусмотрены следующие формы амнистии: полное освобождение от наказания и уголовной ответственности, сокращение срока на 1/2, 1/4 и 1/6, а также сокращение испытательного срока.

Действие документа не будет распространяться на лиц, осужденных за убийства, торговлю наркотиками, грабежи, преступления против половой неприкосновенности, терроризм, коррупцию и др.

Парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября. Парламент республики состоит из 150 депутатов и избирается на четыре года. Депутатом может стать гражданин Грузии в возрасте от 25 лет, который жил в стране не менее 10 лет. В этом году выборы впервые пройдут только по партийным спискам и путем электронного голосования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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