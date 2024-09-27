Нетаньяху: Израиль продолжит обсуждать инициативы о прекращении огня в Ливане
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сообщил о продолжении обсуждения инициатив о прекращении огня в Ливане с израильской стороны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на его заявление.
Оно было сделано на фоне предупреждения США о том, что эскалация только затруднит освобождение гражданского населения обеих сторон конфликта. Накануне глава МИД Израиля Исраэль Кац отклонил международные призывы к прекращению огня с «Хезболлой».
27 сентября армия Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла около 220 ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане. По данным израильской армии, ликвидированы официальные представители «Хезболлы», среди которых высокопоставленный командир Ибрагим Кубейси и его заместитель Хосейн Хани. В ЦАХАЛ утверждают, что Хани был близок к Фуаду Шукеру, другому командиру движения, который погиб в июле. Кроме того, ликвидирован член «Хезболлы» Фуад Ханафар, связанный с ракетными войсками.
23 сентября ЦАХАЛ начала наступательную военную операцию под названием «Стрелы севера». Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет. Израиль призвал граждан Ливана покинуть дома вблизи объектов, где «Хезболла», согласно позиции ЦАХАЛ, укрывает оружие.