Делегации арабских стран покинули зал Генассамблеи ООН в начале речи Нетаньяху
Делегации арабских стран вместе покинули зал Генеральной ассамблеи ООН в начале речи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, следует из трансляции заседания на сайте Всемирной организации.
После того, как было объявлено об очереди Нетаньяху выйти и занять место за трибуной, десятки представителей ряда стран покинули помещение. Премьер-министр Израиля выступал в полупустом зале.
«Я пришел сюда, чтобы сказать: хватит. Мы не успокоимся, пока наши граждане не вернутся в свои дома в безопасности», – сказал он. Премьер отметил, в течение 18 лет ливанское движение «Хезболла» отказывается выполнять резолюцию 1701 Совбеза ООН о прекращении войны между Израилем и Ливаном. По словам Нетаньяху, движение устанавливает ракеты повсюду, подвергая опасности собственный народ.
Палестинская группировка «Хамас», если останется у власти, будет перевооружаться и продолжать атаки на Израиль, заявил Нетаньяху. Он добавил, что еврейское государство поддержит любую мирную гражданскую администрацию в секторе Газа.
Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения радикальной группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за время ведения боевых действий превысило 40 000 человек.
23 сентября ЦАХАЛ начала наступательную военную операцию под названием «Стрелы севера». Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет. Израиль призвал граждан Ливана покинуть дома вблизи объектов, где «Хезболла», согласно позиции ЦАХАЛ, укрывает оружие.