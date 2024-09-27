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Делегации арабских стран покинули зал Генассамблеи ООН в начале речи Нетаньяху

Ведомости

Делегации арабских стран вместе покинули зал Генеральной ассамблеи ООН в начале речи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, следует из трансляции заседания на сайте Всемирной организации.

После того, как было объявлено об очереди Нетаньяху выйти и занять место за трибуной, десятки представителей ряда стран покинули помещение. Премьер-министр Израиля выступал в полупустом зале.

«Я пришел сюда, чтобы сказать: хватит. Мы не успокоимся, пока наши граждане не вернутся в свои дома в безопасности», – сказал он. Премьер отметил, в течение 18 лет ливанское движение «Хезболла» отказывается выполнять резолюцию 1701 Совбеза ООН о прекращении войны между Израилем и Ливаном. По словам Нетаньяху, движение устанавливает ракеты повсюду, подвергая опасности собственный народ.

Палестинская группировка «Хамас», если останется у власти, будет перевооружаться и продолжать атаки на Израиль, заявил Нетаньяху. Он добавил, что еврейское государство поддержит любую мирную гражданскую администрацию в секторе Газа.

Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения радикальной группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за время ведения боевых действий превысило 40 000 человек.

23 сентября ЦАХАЛ начала наступательную военную операцию под названием «Стрелы севера». Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет. Израиль призвал граждан Ливана покинуть дома вблизи объектов, где «Хезболла», согласно позиции ЦАХАЛ, укрывает оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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