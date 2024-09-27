Делегации арабских стран покинули зал Генассамблеи ООН в начале речи Нетаньяху

«Я пришел сюда, чтобы сказать: хватит. Мы не успокоимся, пока наши граждане не вернутся в свои дома в безопасности», – сказал он. Премьер отметил, в течение 18 лет ливанское движение «Хезболла» отказывается выполнять резолюцию 1701 Совбеза ООН о прекращении войны между Израилем и Ливаном. По словам Нетаньяху, движение устанавливает ракеты повсюду, подвергая опасности собственный народ.