El Pais: Запад усиливает давление на Украину для проведения переговоров с РФ
Запад усиливает давление на власти Украины в пользу переговоров с Россией, в ходе которых Киеву придется пойти «на болезненные уступки». Об этом сообщила газета El Pais.
После 2,5 лет конфликта на Украине страна достигла предела своих возможностей. Человеческие потери растут, а моральный дух украинцев начинает ослабевать.
Президент Украины Владимир Зеленский не может отказаться от сохранения суверенитета и территориальной целостности страны. Отсюда и название мирного плана украинского лидера «план победы», выбранное для презентации президенту США Джо Байдену, кандидату на пост главы государства от республиканцев Дональду Трампу и вице-президенту Камале Харрис. При этом Зеленскому «хорошо известно, что, как и в любых мирных переговорах, каждой из сторон придется пойти на уступки», пишет издание.
Президент Украины представил свой «план победы» Байдену 26 сентября. ABC News со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, сообщил, что план состоит из пяти пунктов. Он включает пункты об объемах военной помощи Украине, а также определенные дипломатические и политические шаги. Никаких уступок России не предполагается. По данным The Times, в плане также есть пункты о гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжении боев в Курской области, запросе на «специфическое» современное оружие и финансовой помощи Киеву.