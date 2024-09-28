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El Pais: Запад усиливает давление на Украину для проведения переговоров с РФ

Ведомости

Запад усиливает давление на власти Украины в пользу переговоров с Россией, в ходе которых Киеву придется пойти «на болезненные уступки». Об этом сообщила газета El Pais.

После 2,5 лет конфликта на Украине страна достигла предела своих возможностей. Человеческие потери растут, а моральный дух украинцев начинает ослабевать.

Президент Украины Владимир Зеленский не может отказаться от сохранения суверенитета и территориальной целостности страны. Отсюда и название мирного плана украинского лидера «план победы», выбранное для презентации президенту США Джо Байдену, кандидату на пост главы государства от республиканцев Дональду Трампу и вице-президенту Камале Харрис. При этом Зеленскому «хорошо известно, что, как и в любых мирных переговорах, каждой из сторон придется пойти на уступки», пишет издание.

Президент Украины представил свой «план победы» Байдену 26 сентября. ABC News со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, сообщил, что план состоит из пяти пунктов. Он включает пункты об объемах военной помощи Украине, а также определенные дипломатические и политические шаги. Никаких уступок России не предполагается. По данным The Times, в плане также есть пункты о гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжении боев в Курской области, запросе на «специфическое» современное оружие и финансовой помощи Киеву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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