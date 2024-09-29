ПВО за ночь сбила 125 дронов над семью регионами и Азовским морем
Над Волгоградской областью перехвачены и уничтожены 67 дронов, по 17 – над Белгородской и Воронежской, 18 – над Ростовской, по одному над Брянской и Курской областями и Краснодарским краем. Еще три беспилотника сбили над акваторией Азовского моря.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал о возгорании сухой травы из-за падения обломков БПЛА, которое оперативно потушено. Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет, отметил он.
В Воронеже и пригороде возникло несколько возгораний жилой застройки после падения сбитых дронов. По предварительным данным, пострадавших также нет, отметил глава региона Александр Гусев.
По данным ростовского губернатора Василия Голубева, пять дронов были сбиты в юго-западной части региона и 13 – в Миллеровском районе. Пострадавших и разрушений на земле нет. После падения обломков одного из сбитых дронов загорелась сухая трава, возгорание уже потушили.
По данным белгородского губернатора, в результате атак на регион 28 сентября погиб один человек, семеро ранены.
ВСУ регулярно предпринимают попытки ударить по российским регионам. Минобороны практически ежедневно сообщает о сбитых украинских беспилотниках над Белгородской, Курской и Брянской областями.