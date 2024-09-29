ПВО за ночь сбила 125 дронов над семью регионами и Азовским морем

Над Волгоградской областью перехвачены и уничтожены 67 дронов, по 17 – над Белгородской и Воронежской, 18 – над Ростовской, по одному над Брянской и Курской областями и Краснодарским краем. Еще три беспилотника сбили над акваторией Азовского моря.