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ПВО за ночь сбила 125 дронов над семью регионами и Азовским морем

Ведомости

За ночь ПВО уничтожила 125 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны.  

Над Волгоградской областью перехвачены и уничтожены 67 дронов, по 17 – над Белгородской и Воронежской, 18 – над Ростовской, по одному над Брянской и Курской областями и Краснодарским краем. Еще три беспилотника сбили над акваторией Азовского моря.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал о возгорании сухой травы из-за падения обломков БПЛА, которое оперативно потушено. Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет, отметил он. 

В Воронеже и пригороде возникло несколько возгораний жилой застройки после падения сбитых дронов. По предварительным данным, пострадавших также нет, отметил глава региона Александр Гусев. 

По данным ростовского губернатора Василия Голубева, пять дронов были сбиты в юго-западной части региона и 13 – в Миллеровском районе. Пострадавших и разрушений на земле нет. После падения обломков одного из сбитых дронов загорелась сухая трава, возгорание уже потушили. 

По данным белгородского губернатора, в результате атак на регион 28 сентября погиб один человек, семеро ранены.

ВСУ регулярно предпринимают попытки ударить по российским регионам. Минобороны практически ежедневно сообщает о сбитых украинских беспилотниках над Белгородской, Курской и Брянской областями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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