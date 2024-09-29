Южная Корея впервые покажет новую баллистическую ракету Hyunmoo-5
Южная Корея впервые продемонстрирует в Сеуле новую баллистическую ракету Hyunmoo-5, которая станет более разрушительной, чем предыдущая ракета этой серии. Об этом Yonhap пишет со ссылкой на заявление официальных лиц.
Сеул на следующей неделе покажет новую баллистическую ракету и другие ключевые системы вооружения на 76-й годовщине основания своих вооруженных сил. Это станет «предупреждением против провокаций Северной Кореи», указывает агентство.
По данным властей, Hyunmoo-5 способна нести боеголовку весом 8-9 т. Ракету представят на церемонии на авиабазе Сеул на юге столицы, а также на военном параде в центре города. Южнокорейские военные также впервые продемонстрируют на авиабазе четырехмоторный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик США B-1B Lancer.
«Мы впервые продемонстрировали Hyunmoo-4 во время церемонии дня вооруженных сил в прошлом году. В этом году мы продемонстрируем Hyunmoo-5, которая гораздо более разрушительна, чем Hyunmoo-4», – приводит Yonhap слова одного из южнокорейских официальных лиц.
Сеул разрабатывает серию баллистических и крылатых ракет Hyunmoo в рамках «Корейского плана массированного наказания и возмездия» (KMPR), который предназначен для «выведения из строя» руководства Северной Кореи в случае крупного конфликта.
Конфликт между Южной Кореей и КНДР продолжается с 1950-х гг. В сентябре глава Северной Кореи Ким Чен Ын призвал усовершенствовать ядерные силы КНДР и нарастить усилия, чтобы привести в «полную боевую готовность» все вооруженные силы страны, включая ядерные. 12 сентября Yonhap писало, что Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности, они пролетели около 360 км и упали в Японском море. Агентство отмечало, что если бы ракеты были запущены в южном направлении, то они могли бы достичь крупных южнокорейских городов.