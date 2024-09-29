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Южная Корея впервые покажет новую баллистическую ракету Hyunmoo-5

Ведомости

Южная Корея впервые продемонстрирует в Сеуле новую баллистическую ракету Hyunmoo-5, которая станет более разрушительной, чем предыдущая ракета этой серии. Об этом Yonhap пишет со ссылкой на заявление официальных лиц.

Сеул на следующей неделе покажет новую баллистическую ракету и другие ключевые системы вооружения на 76-й годовщине основания своих вооруженных сил. Это станет «предупреждением против провокаций Северной Кореи», указывает агентство. 

По данным властей, Hyunmoo-5 способна нести боеголовку весом 8-9 т. Ракету представят ​​на церемонии на авиабазе Сеул на юге столицы, а также на военном параде в центре города. Южнокорейские военные также впервые продемонстрируют на авиабазе четырехмоторный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик США B-1B Lancer.

«Мы впервые продемонстрировали Hyunmoo-4 во время церемонии дня вооруженных сил в прошлом году. В этом году мы продемонстрируем Hyunmoo-5, которая гораздо более разрушительна, чем Hyunmoo-4», – приводит Yonhap слова одного из южнокорейских официальных лиц. 

Сеул разрабатывает серию баллистических и крылатых ракет Hyunmoo в рамках «Корейского плана массированного наказания и возмездия» (KMPR), который предназначен для «выведения из строя» руководства Северной Кореи в случае крупного конфликта.

Конфликт между Южной Кореей и КНДР продолжается с 1950-х гг. В сентябре глава Северной Кореи Ким Чен Ын призвал усовершенствовать ядерные силы КНДР и нарастить усилия, чтобы привести в «полную боевую готовность» все вооруженные силы страны, включая ядерные. 12 сентября Yonhap писало, что Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности, они пролетели около 360 км и упали в Японском море. Агентство отмечало, что если бы ракеты были запущены в южном направлении, то они могли бы достичь крупных южнокорейских городов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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