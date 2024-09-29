Южная Корея впервые покажет новую баллистическую ракету Hyunmoo-5

Конфликт между Южной Кореей и КНДР продолжается с 1950-х гг. В сентябре глава Северной Кореи Ким Чен Ын призвал усовершенствовать ядерные силы КНДР и нарастить усилия, чтобы привести в «полную боевую готовность» все вооруженные силы страны, включая ядерные. 12 сентября Yonhap писало, что Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности, они пролетели около 360 км и упали в Японском море. Агентство отмечало, что если бы ракеты были запущены в южном направлении, то они могли бы достичь крупных южнокорейских городов.