Yonhap: КНДР может провести ядерное испытание после выборов в США
Северная Корея может провести ядерное испытание после президентских выборов в США в ноябре. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на законодателей из южнокорейского разведывательного агентства.
Испытание станет седьмым для Северной Кореи и пятым при лидере Ким Чен Ыне. Национальная разведывательная служба (NIS) утверждает, что Пхеньян в качестве других вариантов также рассматривает испытание межконтинентальной баллистической ракеты.
По данным NIS, у КНДР есть 70 кг плутония и значительное количество высокообогащенного урана. Этого достаточно для создания по меньшей мере двузначного количества ядерного оружия, пишет Yonhap.
Bloomberg предположило, что ядерное испытание должно стать сигналом для США о том, что Северная Корея не откажется от своих планов по развитию ядерной программы независимо от того, кто победит на президентских выборах.
18 сентября NHK со ссылкой на минобороны Японии сообщило, что КНДР запустила две баллистические ракеты. Они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Корабли и самолеты в результате этого запуска не пострадали. Токио выразил Пхеньяну решительный протест.
10 сентября Ким Чен Ын призвал усовершенствовать ядерные силы КНДР и нарастить усилия, чтобы привести в полную боевую готовность все вооруженные силы страны, включая ядерные. Он подчеркнул, что Северная Корея является ответственной ядерной державой, но на фоне расширения возглавляемой США военной системы перед КНДР появляется серьезная угроза, в связи с этим стране нужно усовершенствовать ядерные силы для собственной защиты.
В конце сентября 2023 г. КНДР закрепила в конституции политику развития ядерных сил. ЦТАК назвало разработку ядерного оружия гарантией права страны на выживание и развитие. Это необходимо, чтобы подавить войну и защитить мир и стабильность в регионе и на планете, добавило агентство.