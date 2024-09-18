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NHK: КНДР запустила две баллистические ракеты

Ведомости

Две баллистические ракеты были запущены с территории КНДР, сообщает NHK со ссылкой на министерство обороны Японии.

По данным оборонного ведомства, ракеты были запущены около 6:53 (0:53 мск) и 7:23 (1:23 мск) 18 сентября. Предполагается, что они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

«Министерство обороны проводит детальный анализ и продолжает проявлять бдительность и контроль. <…> Никаких повреждений кораблей или самолетов в результате этого запуска не подтверждено», – говорится в материале.

NHK утверждает, что это 11-й запуск баллистической ракеты или «потенциальной баллистической ракеты» с территории КНДР в этом году. Минобороны выразило Северной Корее решительный протест. Японское ведомство заявляет, что действия КНДР, «в том числе неоднократные запуски», угрожают миру и безопасности страны и международного сообщества.

12 сентября Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи писало, что Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности, они пролетели около 360 км и упали в Японском море. Точное количество выпущенных ракет не называлось. Отмечается, что если бы ракеты были запущены в южном направлении, то они могли бы достичь крупных южнокорейских городов, включая Сеул и Тэджон, а также военных объектов в Керене и Кунсане.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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