NHK: КНДР запустила две баллистические ракеты
Две баллистические ракеты были запущены с территории КНДР, сообщает NHK со ссылкой на министерство обороны Японии.
По данным оборонного ведомства, ракеты были запущены около 6:53 (0:53 мск) и 7:23 (1:23 мск) 18 сентября. Предполагается, что они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.
«Министерство обороны проводит детальный анализ и продолжает проявлять бдительность и контроль. <…> Никаких повреждений кораблей или самолетов в результате этого запуска не подтверждено», – говорится в материале.
NHK утверждает, что это 11-й запуск баллистической ракеты или «потенциальной баллистической ракеты» с территории КНДР в этом году. Минобороны выразило Северной Корее решительный протест. Японское ведомство заявляет, что действия КНДР, «в том числе неоднократные запуски», угрожают миру и безопасности страны и международного сообщества.
12 сентября Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи писало, что Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности, они пролетели около 360 км и упали в Японском море. Точное количество выпущенных ракет не называлось. Отмечается, что если бы ракеты были запущены в южном направлении, то они могли бы достичь крупных южнокорейских городов, включая Сеул и Тэджон, а также военных объектов в Керене и Кунсане.