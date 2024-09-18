NHK: КНДР запустила две баллистические ракеты

12 сентября Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи писало, что Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности, они пролетели около 360 км и упали в Японском море. Точное количество выпущенных ракет не называлось. Отмечается, что если бы ракеты были запущены в южном направлении, то они могли бы достичь крупных южнокорейских городов, включая Сеул и Тэджон, а также военных объектов в Керене и Кунсане.