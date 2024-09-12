Yonhap: КНДР запустила несколько баллистических ракет
Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Ракеты пролетели около 360 км и упали в Японском море. Запуск состоялся в 7:10 по местному времени (01:10 мск). Точное количество выпущенных ракет южнокорейские военные не назвали. Отмечается, что если бы ракеты были запущены в южном направлении, то они могли бы достичь крупных южнокорейских городов, включая Сеул и Тэджон, а также военных объектов в Керене и Кунсане.
NHK пишет, что снаряды, вероятно, упали за пределами исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Японии. В минобороны Японии сообщили, что было запущено как минимум две ракеты. Каждая пролетела около 350 км. Никакого ущерба для самолетов и кораблей не зафиксировано. В японском минобороны выразили протест из-за действий КНДР.
В предыдущий раз Северная Корея проводила испытания баллистической ракеты летом. КНДР успешно запустила новую тактическую баллистическую ракету «Хвасонпхо-11да-4,5» со сверхкрупной боеголовкой весом 4,5 т 1 июля. Ее запускали на максимальную дальность 500 км и минимальную дальность 90 км, чтобы подтвердить стабильность полета и точность попадания. При этом южнокорейские военные усомнились в успешности испытаний КНДР.