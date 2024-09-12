Yonhap: КНДР запустила несколько баллистических ракет

Ракеты пролетели около 360 км и упали в Японском море. Запуск состоялся в 7:10 по местному времени (01:10 мск). Точное количество выпущенных ракет южнокорейские военные не назвали. Отмечается, что если бы ракеты были запущены в южном направлении, то они могли бы достичь крупных южнокорейских городов, включая Сеул и Тэджон, а также военных объектов в Керене и Кунсане.