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Yonhap: КНДР запустила несколько баллистических ракет

Ведомости

Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Ракеты пролетели около 360 км и упали в Японском море. Запуск состоялся в 7:10 по местному времени (01:10 мск). Точное количество выпущенных ракет южнокорейские военные не назвали. Отмечается, что если бы ракеты были запущены в южном направлении, то они могли бы достичь крупных южнокорейских городов, включая Сеул и Тэджон, а также военных объектов в Керене и Кунсане.

NHK пишет, что снаряды, вероятно, упали за пределами исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Японии. В минобороны Японии сообщили, что было запущено как минимум две ракеты. Каждая пролетела около 350 км. Никакого ущерба для самолетов и кораблей не зафиксировано. В японском минобороны выразили протест из-за действий КНДР.

В предыдущий раз Северная Корея проводила испытания баллистической ракеты летом. КНДР успешно запустила новую тактическую баллистическую ракету «Хвасонпхо-11да-4,5» со сверхкрупной боеголовкой весом 4,5 т 1 июля. Ее запускали на максимальную дальность 500 км и минимальную дальность 90 км, чтобы подтвердить стабильность полета и точность попадания. При этом южнокорейские военные усомнились в успешности испытаний КНДР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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