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КНДР испытала тактическую ракету с боеголовкой весом 4,5 тонны

Ведомости

1 июля главное управление ракетостроения КНДР успешно запустило новую тактическую баллистическую ракету «Хвасонпхо-11да-4,5» со сверхкрупной боеголовкой весом 4,5 т. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Уточняется, что ракету запускали на максимальную дальность 500 км и минимальную дальность 90 км, чтобы подтвердить стабильность полета и точность попадания. Результат этих испытаний имеет важное значения для КНДР, говорится в сообщении.

Теперь главное управление ракетостроения КНДР намерено произвести еще один испытательный запуск ракеты «Хвасонпхо-11да-4,5» в июле, чтобы подтвердить ее возможности на расстоянии до 250 км.

Южнокорейские военные усомнились в успешности испытаний КНДР, пишет Yonhap. По их информации, одна из ракет летела с отклонением и, вероятно, упала в поле неподалеку от Пхеньяна.

1 июля Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Северная Корея запустила две баллистические ракеты в восточном направлении. Первая ракета малой дальности была запущена из провинции Хванхэ-Намдо около 5:05 утра по местному времени (30 июня 23:05 мск), вторая – спустя примерно 10 минут.

Запуск ракет произошел на фоне трехдневных совместных учений Южной Кореи, США и Японии. Маневры завершились 29 июня, в них в том числе принял участие американский авианосец. Власти КНДР осудили учения Freedom Edge.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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