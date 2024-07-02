КНДР испытала тактическую ракету с боеголовкой весом 4,5 тонны
1 июля главное управление ракетостроения КНДР успешно запустило новую тактическую баллистическую ракету «Хвасонпхо-11да-4,5» со сверхкрупной боеголовкой весом 4,5 т. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Уточняется, что ракету запускали на максимальную дальность 500 км и минимальную дальность 90 км, чтобы подтвердить стабильность полета и точность попадания. Результат этих испытаний имеет важное значения для КНДР, говорится в сообщении.
Теперь главное управление ракетостроения КНДР намерено произвести еще один испытательный запуск ракеты «Хвасонпхо-11да-4,5» в июле, чтобы подтвердить ее возможности на расстоянии до 250 км.
Южнокорейские военные усомнились в успешности испытаний КНДР, пишет Yonhap. По их информации, одна из ракет летела с отклонением и, вероятно, упала в поле неподалеку от Пхеньяна.
1 июля Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Северная Корея запустила две баллистические ракеты в восточном направлении. Первая ракета малой дальности была запущена из провинции Хванхэ-Намдо около 5:05 утра по местному времени (30 июня 23:05 мск), вторая – спустя примерно 10 минут.
Запуск ракет произошел на фоне трехдневных совместных учений Южной Кореи, США и Японии. Маневры завершились 29 июня, в них в том числе принял участие американский авианосец. Власти КНДР осудили учения Freedom Edge.