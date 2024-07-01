Yonhap: КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря
Северная Корея запустила две баллистические ракеты в направлении Японского моря. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Первая ракета малой дальности была запущена из провинции Хванхэ-Намдо около 5:05 утра по местному времени (30 июня 23:05 мск) в северо-восточном направлении. Вторая ракета стартовала спустя примерно 10 минут.
Другие подробности, включая дальность полета ракет, южнокорейские военные не сообщили.
Запуск ракет произошел на фоне трехдневных совместных учений Южной Кореи, США и Японии. Маневры завершились 29 июня, в них в том числе принял участие американский авианосец. Власти КНДР осудили учения Freedom Edge.
В предыдущий раз Северная Корея запускала баллистическую ракету в сторону Японского моря рано утром 26 июня. Южнокорейские военные сделали вывод, что запуск закончился неудачей, поскольку от ракеты исходило больше дыма, чем при предыдущих запусках, писало Yonhap со ссылкой на военный источник. По данным издания, ракета взорвалась в воздухе над водами Японского моря после того, как пролетела около 250 км.
Власти КНДР же утверждали, что запуск прошел успешно. По данным ЦТАК, северокорейские военные провели эксперимент по отделению и наведению боеголовок отдельного маневрирования. При запуске использовался двигатель первой ступени твердотопливной баллистической ракеты. Несколько боеголовок навели на три установленные координаты. Также северокорейские военные проверили эффективность ракетных тепловых ловушек при помощи противовоздушных радиолокационных станций.