Yonhap: КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

В предыдущий раз Северная Корея запускала баллистическую ракету в сторону Японского моря рано утром 26 июня. Южнокорейские военные сделали вывод, что запуск закончился неудачей, поскольку от ракеты исходило больше дыма, чем при предыдущих запусках, писало Yonhap со ссылкой на военный источник. По данным издания, ракета взорвалась в воздухе над водами Японского моря после того, как пролетела около 250 км.