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Yonhap: КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

Ведомости

Северная Корея запустила две баллистические ракеты в направлении Японского моря. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Первая ракета малой дальности была запущена из провинции Хванхэ-Намдо около 5:05 утра по местному времени (30 июня 23:05 мск) в северо-восточном направлении. Вторая ракета стартовала спустя примерно 10 минут.

Другие подробности, включая дальность полета ракет, южнокорейские военные не сообщили.

Запуск ракет произошел на фоне трехдневных совместных учений Южной Кореи, США и Японии. Маневры завершились 29 июня, в них в том числе принял участие американский авианосец. Власти КНДР осудили учения Freedom Edge.

В предыдущий раз Северная Корея запускала баллистическую ракету в сторону Японского моря рано утром 26 июня. Южнокорейские военные сделали вывод, что запуск закончился неудачей, поскольку от ракеты исходило больше дыма, чем при предыдущих запусках, писало Yonhap со ссылкой на военный источник. По данным издания, ракета взорвалась в воздухе над водами Японского моря после того, как пролетела около 250 км.

Власти КНДР же утверждали, что запуск прошел успешно. По данным ЦТАК, северокорейские военные провели эксперимент по отделению и наведению боеголовок отдельного маневрирования. При запуске использовался двигатель первой ступени твердотопливной баллистической ракеты. Несколько боеголовок навели на три установленные координаты. Также северокорейские военные проверили эффективность ракетных тепловых ловушек при помощи противовоздушных радиолокационных станций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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