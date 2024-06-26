Yonhap: запуск ракеты КНДР закончился неудачей
Запуск баллистической ракеты КНДР 25 июня закончился неудачей, полагают военные Южной Кореи. Об этом пишет Yonhap со ссылкой на военный источник.
По данным издания, ракета взорвалась в воздухе над водами Японского моря после того, как пролетела около 250 км. Как утверждает источник, от ракеты исходило больше дыма, чем при предыдущих запусках, что может говорить о проблемах при испытании. По его словам, ракета могла быть оснащена твердым топливом.
Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря 26 июня около 05:30 по местному времени (около 23:30 мск 25 июня). Снаряд был запущен из района близ Пхеньяна.
Как отмечает Yonhap, испытание ракеты произошло после того, как американский атомный авианосец USS Theodore Roosevelt прибыл в южнокорейский порт Пусан 22 июня. Корабль примет участие в предстоящих учениях Южной Кореи, США и Японии под названием Freedom Edge (грань свободы).
25 июня президент Южной Кореи Юн Сок Ель поднялся на борт Theodore Roosevelt. До этого на борт авианосца США поднимались только два президента – Пак Чон Хи в 1974 г. и Ким Ён Сам в 1994 г. Юн назвал визит авианосца в порт Пусана проявлением «сильного расширенного сдерживания». Он также обратил внимание на предполагаемую угрозу со стороны Северной Кореи.