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Yonhap: запуск ракеты КНДР закончился неудачей

Ведомости

Запуск баллистической ракеты КНДР 25 июня закончился неудачей, полагают военные Южной Кореи. Об этом пишет Yonhap со ссылкой на военный источник.

По данным издания, ракета взорвалась в воздухе над водами Японского моря после того, как пролетела около 250 км. Как утверждает источник, от ракеты исходило больше дыма, чем при предыдущих запусках, что может говорить о проблемах при испытании. По его словам, ракета могла быть оснащена твердым топливом.

Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря 26 июня около 05:30 по местному времени (около 23:30 мск 25 июня). Снаряд был запущен из района близ Пхеньяна.

Как отмечает Yonhap, испытание ракеты произошло после того, как американский атомный авианосец USS Theodore Roosevelt прибыл в южнокорейский порт Пусан 22 июня. Корабль примет участие в предстоящих учениях Южной Кореи, США и Японии под названием Freedom Edge (грань свободы).

25 июня президент Южной Кореи Юн Сок Ель поднялся на борт Theodore Roosevelt. До этого на борт авианосца США поднимались только два президента – Пак Чон Хи в 1974 г. и Ким Ён Сам в 1994 г. Юн назвал визит авианосца в порт Пусана проявлением «сильного расширенного сдерживания». Он также обратил внимание на предполагаемую угрозу со стороны Северной Кореи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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