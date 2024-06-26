Yonhap: запуск ракеты КНДР закончился неудачей

По данным издания, ракета взорвалась в воздухе над водами Японского моря после того, как пролетела около 250 км. Как утверждает источник, от ракеты исходило больше дыма, чем при предыдущих запусках, что может говорить о проблемах при испытании. По его словам, ракета могла быть оснащена твердым топливом.