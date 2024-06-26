Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету
Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря, пишет агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Корея.
«Объединенный комитет начальников штабов заявил, что обнаружил запуск, но не сообщил дополнительных подробностей, заявив, что проводится анализ», – говорится в сообщении.
17 мая Yonhap со ссылкой на вооруженные силы Южной Кореи также сообщило, что КНДР запустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.
25 июня власти Сеула сообщили, что КНДР второй день подряд запускает воздушные шары с мусором в сторону Южной Кореи, писало Yonhap. Только за ночь Пхеньян запустил около 350 воздушных шаров.
28 и 29 мая КНДР запустила в Южную Корею около 260 воздушных шаров с мусором и экскрементами. Пхеньян отправил воздушные шары в сторону Сеула после того, как над территорией Северной Кореи были разбросаны листовки против руководства страны. Еще 720 воздушных шаров на территории Южной Кореи были обнаружены 2 июня. Шары пролетели через военную демаркационную линию и упали в разных частях страны.