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Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету

Ведомости

Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря, пишет агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Корея.

«Объединенный комитет начальников штабов заявил, что обнаружил запуск, но не сообщил дополнительных подробностей, заявив, что проводится анализ», – говорится в сообщении.

17 мая Yonhap со ссылкой на вооруженные силы Южной Кореи также сообщило, что КНДР запустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.

25 июня власти Сеула сообщили, что КНДР второй день подряд запускает воздушные шары с мусором в сторону Южной Кореи, писало Yonhap. Только за ночь Пхеньян запустил около 350 воздушных шаров. 

28 и 29 мая КНДР запустила в Южную Корею около 260 воздушных шаров с мусором и экскрементами. Пхеньян отправил воздушные шары в сторону Сеула после того, как над территорией Северной Кореи были разбросаны листовки против руководства страны. Еще 720 воздушных шаров на территории Южной Кореи были обнаружены 2 июня. Шары пролетели через военную демаркационную линию и упали в разных частях страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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