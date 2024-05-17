Северная Корея запустила ракеты в сторону Японского моря
КНДР запустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, передает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на вооруженные силы Южной Кореи.
Другие подробности не приводятся.
Северная Корея неоднократно запускала ракеты в сторону Японского моря. 22 апреля Reuters со ссылкой на южнокорейских военных сообщило, что Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в направлении Японского моря.
Минобороны Японии также заявило, что КНДР запустила баллистическую ракету. По данным агентства, снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Японии.
18 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида во время заседания парламента рассказал, что страна заявила протест КНДР из-за запуска трех баллистических ракет.
2 апреля Северная Корея успешно провела испытание новой ракеты средней и большей дальности «Хвасонпхо-16Б» с боеголовкой гиперзвукового планирующего полета. Запуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.
Япония выразила решительный протест и осудила запуск. По данным минобороны Японии, снаряд пролетел 650 км на высоте около 100 км и упал в море за пределами исключительной экономической зоны страны. В ведомстве отметили, что ряд действий КНДР, включая запуск баллистических ракет, угрожают безопасности Японии, региона и международного сообщества.
23 ноября 2023 г. Северная Корея расторгла соглашение о снижении напряженности в военной сфере с Южной Кореей, подписанное в 2018 г. Северная Корея возобновит все меры в военной сфере, которые были приостановлены ранее. Речь идет о действиях КНДР как на земле, так и на море и в воздухе. Кроме того, северокорейские военные планируют «развернуть более мощные силы и новую военную технику в районе военной демаркационной линии».
Ответственность за возможный конфликт КНДР возложила на Южную Корею. В минобороны также заявили, что он может «перерасти в полномасштабную войну даже из-за малейшего случайного фактора».