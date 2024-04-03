КНДР провела испытание ракеты с гиперзвуковой боеголовкой

Скорость, высота и дальность полета ракеты были ограничены из соображений безопасности. В результате снаряд пролетел 1000 км на высоте 72,3 км и упал в акватории Японского моря. Запуск был произведен с одного из полигонов в окрестностях Пхеньяна. ЦТАК отмечает, что испытания не несли угрозу безопасности других стран. Запуск подтвердил маневренность ракеты, пишет агентство.