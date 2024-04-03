КНДР провела испытание ракеты с гиперзвуковой боеголовкой
Северная Корея 2 апреля успешно провела испытание новой ракеты средней и большей дальности «Хвасонпхо-16Б» с боеголовкой гиперзвукового планирующего полета. Об этом сообщает ЦТАК.
Запуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Целью испытаний было подтверждение общих проектно-технических характеристик новой ракеты, в том числе «особенности траектории планирующего и скачущего полета», а также проверка надежности системы вооружения.
Скорость, высота и дальность полета ракеты были ограничены из соображений безопасности. В результате снаряд пролетел 1000 км на высоте 72,3 км и упал в акватории Японского моря. Запуск был произведен с одного из полигонов в окрестностях Пхеньяна. ЦТАК отмечает, что испытания не несли угрозу безопасности других стран. Запуск подтвердил маневренность ракеты, пишет агентство.
Япония выразила решительный протест и осудила запуск. По данным минобороны Японии, снаряд пролетел 650 км на высоте около 100 км и упал в море за пределами исключительной экономической зоны страны. Запуск был произведен 2 апреля около 06:52 по местному времени (00:52 мск). В ведомстве отметили, что ряд действий КНДР, включая запуск баллистических ракет, угрожают безопасности Японии, региона и международного сообщества.