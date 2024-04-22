В Японии сообщили о падении баллистической ракеты КНДР за пределами экономзоны
Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в направлении Японского моря, сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейских военных.
Минобороны Японии также заявило, что КНДР запустила баллистическую ракету. По данным агентства, снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси рассказал журналистам, что ракета, запущенная КНДР в сторону Японского моря, пролетела более 250 км при максимальной высоте полета порядка 50 км, пишет Iwate Nippo.
Северная Корея неоднократно запускала ракеты в сторону Японского моря. 18 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида во время заседания парламента рассказал, что страна заявила протест КНДР из-за запуска трех баллистических ракет.
По словам Кисиды, действия Северной Кореи «абсолютно неприемлемы».
2 апреля Северная Корея успешно провела испытание новой ракеты средней и большей дальности «Хвасонпхо-16Б» с боеголовкой гиперзвукового планирующего полета. Запуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.
Япония выразила решительный протест и осудила запуск. По данным минобороны Японии, снаряд пролетел 650 км на высоте около 100 км и упал в море за пределами исключительной экономической зоны страны. В ведомстве отметили, что ряд действий КНДР, включая запуск баллистических ракет, угрожают безопасности Японии, региона и международного сообщества.