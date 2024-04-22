В Японии сообщили о падении баллистической ракеты КНДР за пределами экономзоны

Япония выразила решительный протест и осудила запуск. По данным минобороны Японии, снаряд пролетел 650 км на высоте около 100 км и упал в море за пределами исключительной экономической зоны страны. В ведомстве отметили, что ряд действий КНДР, включая запуск баллистических ракет, угрожают безопасности Японии, региона и международного сообщества.