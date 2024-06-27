КНДР заявила об успешных испытаниях по отделению и наведению ракетных боеголовок

Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря 26 июня около 05:30 по местному времени (около 23:30 мск 25 июня). Снаряд был запущен из района близ Пхеньяна. Южнокорейские военные сделали вывод, что запуск закончился неудачей, поскольку от ракеты исходило больше дыма, чем при предыдущих запусках, писало Yonhap со ссылкой на военный источник. По данным издания, ракета взорвалась в воздухе над водами Японского моря после того, как пролетела около 250 км.