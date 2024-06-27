КНДР заявила об успешных испытаниях по отделению и наведению ракетных боеголовок
Главное управление ракетостроения КНДР 26 июня провело успешные испытания по отделению и наведению боеголовок отдельного маневрирования. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Эксперимент прошел в зоне радиусом 170-200 км, «благоприятной для измерения полетных особенностей боеголовок». При запуске использовался двигатель первой ступени твердотопливной баллистической ракеты.
Несколько боеголовок навели на три установленные координаты. Также северокорейские военные проверили эффективность ракетных тепловых ловушек при помощи противовоздушных радиолокационных станций. Цель эксперимента была «в обладании способностью к уничтожению несколькими боеголовками разных целей». Власти КНДР приняли решение и дальше повышать эффективность обманного средства, отмечает ЦТАК.
Военные Южной Кореи назвали обманом и преувеличением сообщение КНДР об успешном эксперименте. Официальный представитель комитета начальников штабов вооруженных сил страны Ли Сон Чжун утверждает, что ракета взорвалась на раннем этапе полета. По его словам, опубликованные КНДР снимки похожи на запуск межконтинентальной ракеты «Хвасон-17» в марте 2023 г.
Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря 26 июня около 05:30 по местному времени (около 23:30 мск 25 июня). Снаряд был запущен из района близ Пхеньяна. Южнокорейские военные сделали вывод, что запуск закончился неудачей, поскольку от ракеты исходило больше дыма, чем при предыдущих запусках, писало Yonhap со ссылкой на военный источник. По данным издания, ракета взорвалась в воздухе над водами Японского моря после того, как пролетела около 250 км.