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ВС России поразили арсенал с боеприпасами ВСУ

Ведомости

Вооруженные силы России поразили арсенал боеприпасов ВСУ, склад ракетно-артиллерийского вооружения и воинский эшелон в районе разгрузки, следует из брифинга Минобороны по проведению спецоперации.

Для ударов привлекалась оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Помимо этого, средства противовоздушной обороны сбили четыре реактивных снаряда HIMARS и 24 дрона самолетного типа.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, отразили две контратаки штурмовых групп механизированных бригад ВСУ. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи. Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Нелеповка Донецкой народной республики.

Спецоперация на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом России Владимиром Путиным. В ходе боевых действий российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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