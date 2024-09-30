ВС России поразили арсенал с боеприпасами ВСУ
Вооруженные силы России поразили арсенал боеприпасов ВСУ, склад ракетно-артиллерийского вооружения и воинский эшелон в районе разгрузки, следует из брифинга Минобороны по проведению спецоперации.
Для ударов привлекалась оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Помимо этого, средства противовоздушной обороны сбили четыре реактивных снаряда HIMARS и 24 дрона самолетного типа.
Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, отразили две контратаки штурмовых групп механизированных бригад ВСУ. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи. Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Нелеповка Донецкой народной республики.
Спецоперация на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом России Владимиром Путиным. В ходе боевых действий российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.