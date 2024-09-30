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Песков: зарубежные политики имеют право на свое мнение о ситуации на Украине

Ведомости

У опытных политиков могут быть свои точки зрения на конфликт вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание лидера Сербии Александра Вучича о корейском сценарии российско-украинских отношений.

«Разумеется, у всех политиков, опытных политиков, знающих политиков могут быть свои точки зрения на конфликт вокруг Украины. Мы исходим из того, что специальная военная операция должна закончиться достижением всех поставленных целей», – сказал Песков.

27 сентября Вучич в интервью телеканалу TV Informer предположил, что конфликт на Украине может продлиться еще 10 лет и закончиться по корейскому сценарию. Сербский президент считает, что в Соединенных Штатах вопрос Украины находится лишь «на девятом месте». По его словам, США будут упорно бороться против России на Украине, но она также будет защищать и свои собственные интересы. «Глупо недооценивать российскую армию, также недооценили российскую экономику, которая не ощутила последствий», – подчеркивал Вучич.

Под «корейским сценарием» имеется в виду разделение Кореи на Северную и Южную. После корейской войны 1950−1953 гг. КНДР и Республика Корея были разделены демилитаризованной зоной, но продолжили вражду.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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