Песков: зарубежные политики имеют право на свое мнение о ситуации на Украине
У опытных политиков могут быть свои точки зрения на конфликт вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание лидера Сербии Александра Вучича о корейском сценарии российско-украинских отношений.
«Разумеется, у всех политиков, опытных политиков, знающих политиков могут быть свои точки зрения на конфликт вокруг Украины. Мы исходим из того, что специальная военная операция должна закончиться достижением всех поставленных целей», – сказал Песков.
27 сентября Вучич в интервью телеканалу TV Informer предположил, что конфликт на Украине может продлиться еще 10 лет и закончиться по корейскому сценарию. Сербский президент считает, что в Соединенных Штатах вопрос Украины находится лишь «на девятом месте». По его словам, США будут упорно бороться против России на Украине, но она также будет защищать и свои собственные интересы. «Глупо недооценивать российскую армию, также недооценили российскую экономику, которая не ощутила последствий», – подчеркивал Вучич.
Под «корейским сценарием» имеется в виду разделение Кореи на Северную и Южную. После корейской войны 1950−1953 гг. КНДР и Республика Корея были разделены демилитаризованной зоной, но продолжили вражду.