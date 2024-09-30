Песков: зарубежные политики имеют право на свое мнение о ситуации на Украине

27 сентября Вучич в интервью телеканалу TV Informer предположил, что конфликт на Украине может продлиться еще 10 лет и закончиться по корейскому сценарию. Сербский президент считает, что в Соединенных Штатах вопрос Украины находится лишь «на девятом месте». По его словам, США будут упорно бороться против России на Украине, но она также будет защищать и свои собственные интересы. «Глупо недооценивать российскую армию, также недооценили российскую экономику, которая не ощутила последствий», – подчеркивал Вучич.