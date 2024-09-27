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Вучич допустил «корейский сценарий» развития украинского конфликта

Ведомости

Конфликт на Украине может продлиться еще 10 лет и закончиться по корейскому сценарию. Такое предположение сделал президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу TV Informer.

«В конце концов наступит мир, поэтому борьба будет сильной за каждое село. Корейский сценарий будет реализован, и он не станет в течение 10, 20 или 30 лет фундаментальным решением конфликта на Украине», – заявил сербский лидер.

По его словам, в США вопрос Украины находится лишь «на девятом месте». Америка будет упорно бороться против России на Украине, но она также будет защищать и свои собственные интересы.

«Глупо недооценивать российскую армию, также недооценили российскую экономику, которая не ощутила последствий», – подчеркнул Вучич.

Под «корейским сценарием» подразумевается разделение Кореи на Северную и Южную: после корейской войны 1950−1953 гг. КНДР и Республика Корея были разделены демилитаризованной зоной, однако остались враждующими государствами.

28 июня стало известно, что Сербия, а также Грузия и Молдавия не присоединились к решению о передаче Киеву доходов от замороженных российских активов. 24 июня главы МИД стран Евросоюза согласовали решение о перечислении доходов от замороженных активов России в Европейский фонд мира для покупки вооружений для Украины. Размер первого транша составит 1,4 млрд евро. Из них 1 млрд евро поступит уже до конца 2024 г., средства пойдут на боеприпасы, ПВО и поддержку производства оружия.

18 июля Вучич выступил за введение режима прекращения огня на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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