Вучич допустил «корейский сценарий» развития украинского конфликта
Конфликт на Украине может продлиться еще 10 лет и закончиться по корейскому сценарию. Такое предположение сделал президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу TV Informer.
«В конце концов наступит мир, поэтому борьба будет сильной за каждое село. Корейский сценарий будет реализован, и он не станет в течение 10, 20 или 30 лет фундаментальным решением конфликта на Украине», – заявил сербский лидер.
По его словам, в США вопрос Украины находится лишь «на девятом месте». Америка будет упорно бороться против России на Украине, но она также будет защищать и свои собственные интересы.
«Глупо недооценивать российскую армию, также недооценили российскую экономику, которая не ощутила последствий», – подчеркнул Вучич.
Под «корейским сценарием» подразумевается разделение Кореи на Северную и Южную: после корейской войны 1950−1953 гг. КНДР и Республика Корея были разделены демилитаризованной зоной, однако остались враждующими государствами.
28 июня стало известно, что Сербия, а также Грузия и Молдавия не присоединились к решению о передаче Киеву доходов от замороженных российских активов. 24 июня главы МИД стран Евросоюза согласовали решение о перечислении доходов от замороженных активов России в Европейский фонд мира для покупки вооружений для Украины. Размер первого транша составит 1,4 млрд евро. Из них 1 млрд евро поступит уже до конца 2024 г., средства пойдут на боеприпасы, ПВО и поддержку производства оружия.
18 июля Вучич выступил за введение режима прекращения огня на Украине.