Вучич допустил «корейский сценарий» развития украинского конфликта

28 июня стало известно, что Сербия, а также Грузия и Молдавия не присоединились к решению о передаче Киеву доходов от замороженных российских активов. 24 июня главы МИД стран Евросоюза согласовали решение о перечислении доходов от замороженных активов России в Европейский фонд мира для покупки вооружений для Украины. Размер первого транша составит 1,4 млрд евро. Из них 1 млрд евро поступит уже до конца 2024 г., средства пойдут на боеприпасы, ПВО и поддержку производства оружия.