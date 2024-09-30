Путин включил в состав Совбеза Мантурова, Дюмина и Скворцову
Президент Владимир Путин включил в состав Совбеза первого зампреда правительства Дениса Мантурова, главу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Веронику Скворцову, начальника Главного управления специальных программ президента (ГУСП) Александра Линца и помощника президента Алексея Дюмина. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Тем же указом из состава совета исключен Владимир Якушев.
24 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Якушева от должности полномочного представителя главы государства в Уральском федеральном округе (УрФО). 25 сентября Якушев был избран первым вице-спикером Совета Федерации.