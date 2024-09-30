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Путин включил в состав Совбеза Мантурова, Дюмина и Скворцову

Ведомости

Президент Владимир Путин включил в состав Совбеза первого зампреда правительства Дениса Мантурова, главу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Веронику Скворцову, начальника Главного управления специальных программ президента (ГУСП) Александра Линца и помощника президента Алексея Дюмина. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Тем же указом из состава совета исключен Владимир Якушев.

24 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Якушева от должности полномочного представителя главы государства в Уральском федеральном округе (УрФО). 25 сентября Якушев был избран первым вице-спикером Совета Федерации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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