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Пограничники Белоруссии посадили дрон на границе с Литвой

Ведомости

Военнослужащие Лидского пограничного отряда Белоруссии принудительно посадили беспилотник у границы с Литвой, сообщается на официальном сайте Госпогранкомитета республики.

«Инцидент произошел в Вороновском районе. В отношении владельцев изъятого начат административный процесс. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности», – сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в Белоруссии с апреля в силу вступил указ об эксплуатации беспилотников. Документом запрещается ввоз, хранение, оборот и изготовление дронов, а также использование воздушного пространства республики без надлежащего разрешения.

В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что силы противовоздушной обороны уничтожили несколько целей, которые летели со стороны Украины. В МИД республики вызвали временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш и потребовали предпринять меры для исключения подобных происшествий в дальнейшем. Спустя несколько дней стало известно, что над Белоруссией было сбито 13 украинских беспилотников. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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