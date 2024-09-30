Пограничники Белоруссии посадили дрон на границе с Литвой

В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что силы противовоздушной обороны уничтожили несколько целей, которые летели со стороны Украины. В МИД республики вызвали временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш и потребовали предпринять меры для исключения подобных происшествий в дальнейшем. Спустя несколько дней стало известно, что над Белоруссией было сбито 13 украинских беспилотников.