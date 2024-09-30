Пограничники Белоруссии посадили дрон на границе с Литвой
Военнослужащие Лидского пограничного отряда Белоруссии принудительно посадили беспилотник у границы с Литвой, сообщается на официальном сайте Госпогранкомитета республики.
«Инцидент произошел в Вороновском районе. В отношении владельцев изъятого начат административный процесс. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности», – сказано в сообщении.
В ведомстве напомнили, что в Белоруссии с апреля в силу вступил указ об эксплуатации беспилотников. Документом запрещается ввоз, хранение, оборот и изготовление дронов, а также использование воздушного пространства республики без надлежащего разрешения.
В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что силы противовоздушной обороны уничтожили несколько целей, которые летели со стороны Украины. В МИД республики вызвали временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш и потребовали предпринять меры для исключения подобных происшествий в дальнейшем. Спустя несколько дней стало известно, что над Белоруссией было сбито 13 украинских беспилотников.