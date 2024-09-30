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Минфин США продлил американцам лицензию на уплату налогов в России

Ведомости

Управление минфина США по контролю над иностранными активами (OFAC) продлило лицензии американцам до 8 января 2025 г., дающие возможность уплачивать налоги в РФ. Это следует из соответствующего документа подразделения.

Однако ведомство отмечает, что под запретом остаются операции с участием Центробанка РФ, Фонда национального благосостояния Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации. Операции с участием этих ведомств разрешены только при условии, что транзакции необходимы для деятельности физических или юридических лиц США в России.

10 июля 2024 г. минфин США продлил возможность американцам платить налоги в РФ до 9 октября текущего года. До этого подобная мера продлевалась постоянно с 2022 г. В лицензии также указано, что она не разрешает «дебетование находящихся на балансе финансового учреждения США» счетов ЦБ, ФНБ и Минфина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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