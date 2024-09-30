Минфин США продлил американцам лицензию на уплату налогов в России

10 июля 2024 г. минфин США продлил возможность американцам платить налоги в РФ до 9 октября текущего года. До этого подобная мера продлевалась постоянно с 2022 г. В лицензии также указано, что она не разрешает «дебетование находящихся на балансе финансового учреждения США» счетов ЦБ, ФНБ и Минфина.