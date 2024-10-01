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Генерал ВВС США пожаловался на маневр российского Су-35 у берегов Аляски

Ведомости

Глава Северного командования США Грегори Гийо назвал маневры российского пилота Су-35 у берегов Аляски небезопасными. Так он прокомментировал видео командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), на котором авиация РФ пролетает рядом с истребителем F-16 США.

«23 сентября самолеты NORAD совершили безопасный и дисциплинированный перехват российских военных самолетов у Аляски. Поведение одного российского Су-35 было небезопасным, непрофессиональным и подвергло опасности всех», – приводятся слова Гийо на странице командования в соцсети X.

24 сентября Минобороны России сообщило, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря вблизи западного побережья Аляски. Продолжительность полета составила более 11 часов. Самолеты сопровождали экипажи Су-35С и Су-30СМ.

В апреле Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала военному ведомству первую в 2024 г. партию новых истребителей поколения 4++ Су-35С. Они оснащены наиболее современным оборудованием и информационно-прицельными системами большого радиуса действия. Су‑35С предназначен для уничтожения наземных и надводных объектов в разное время дня и при различных погодных условиях на больших удалениях от аэродрома базирования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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