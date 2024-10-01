Генерал ВВС США пожаловался на маневр российского Су-35 у берегов Аляски

В апреле Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала военному ведомству первую в 2024 г. партию новых истребителей поколения 4++ Су-35С. Они оснащены наиболее современным оборудованием и информационно-прицельными системами большого радиуса действия. Су‑35С предназначен для уничтожения наземных и надводных объектов в разное время дня и при различных погодных условиях на больших удалениях от аэродрома базирования.