Генерал ВВС США пожаловался на маневр российского Су-35 у берегов Аляски
Глава Северного командования США Грегори Гийо назвал маневры российского пилота Су-35 у берегов Аляски небезопасными. Так он прокомментировал видео командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), на котором авиация РФ пролетает рядом с истребителем F-16 США.
«23 сентября самолеты NORAD совершили безопасный и дисциплинированный перехват российских военных самолетов у Аляски. Поведение одного российского Су-35 было небезопасным, непрофессиональным и подвергло опасности всех», – приводятся слова Гийо на странице командования в соцсети X.
24 сентября Минобороны России сообщило, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря вблизи западного побережья Аляски. Продолжительность полета составила более 11 часов. Самолеты сопровождали экипажи Су-35С и Су-30СМ.
В апреле Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала военному ведомству первую в 2024 г. партию новых истребителей поколения 4++ Су-35С. Они оснащены наиболее современным оборудованием и информационно-прицельными системами большого радиуса действия. Су‑35С предназначен для уничтожения наземных и надводных объектов в разное время дня и при различных погодных условиях на больших удалениях от аэродрома базирования.