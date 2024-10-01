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Судно Британии в Красном море повреждено после атаки надводного беспилотника

Ведомости

Британское судно в Красном море получило повреждение в результате атаки надводного беспилотника. Об этом сообщается на странице управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в X.

Инцидент произошел в 64 морских милях (около 118 км) к северо-западу от йеменского портового города Ходейда. Капитан сообщил о четырех «всплесках» рядом с судном. Затем он уточнил, что произошло столкновение с «безэкипажным надводным аппаратом». В результате была пробита одна из балластных цистерн.

UKMTO начало расследование. В заявлении не уточняется происхождение надводного беспилотника.

Позже ведомство сообщило еще об одном инциденте в 97 морских милях (примерно 180 км) от Ходейды. Власти проводят расследование. Другие подробности не уточняются.

Йеменское движение «Ансар Аллах» атакует корабли в Красном море с осени 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». На фоне этого США совместно с рядом других стран в декабре 2023 г. начали проведение операции «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал Евросоюз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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