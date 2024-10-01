Судно Британии в Красном море повреждено после атаки надводного беспилотника
Британское судно в Красном море получило повреждение в результате атаки надводного беспилотника. Об этом сообщается на странице управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в X.
Инцидент произошел в 64 морских милях (около 118 км) к северо-западу от йеменского портового города Ходейда. Капитан сообщил о четырех «всплесках» рядом с судном. Затем он уточнил, что произошло столкновение с «безэкипажным надводным аппаратом». В результате была пробита одна из балластных цистерн.
UKMTO начало расследование. В заявлении не уточняется происхождение надводного беспилотника.
Позже ведомство сообщило еще об одном инциденте в 97 морских милях (примерно 180 км) от Ходейды. Власти проводят расследование. Другие подробности не уточняются.
Йеменское движение «Ансар Аллах» атакует корабли в Красном море с осени 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». На фоне этого США совместно с рядом других стран в декабре 2023 г. начали проведение операции «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал Евросоюз.