СМИ: Израиль нанес удар по порту Ходейда в Йемене

Представитель движения хуситов в середине сентября предупредил израильтян о новых атаках и операциях в преддверии годовщины нападения группировки «Хамас» (7 октября 2023 г.). Хуситы также могут ответить на израильскую бомбардировку порта в Йемене в июне. Армия обороны Израиля сообщила, что в результате удара со стороны Йемена никто не пострадал, а ракета упала на открытой местности.