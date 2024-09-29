СМИ: Израиль нанес удар по порту Ходейда в Йемене
Израильские военные самолеты атаковали йеменский портовый город Ходейда, передает иранский телеканал Press TV.
Предполагаемые авиаудары Израиля были нанесены после того, как поддерживаемые Ираном хуситы запустили три баллистические ракеты по территории еврейского государства, пишет The Times of Israel. Саудовское издание Al-Arabiya сообщило также, что атака могла быть направлена на электростанцию. Другие издания сообщают, что объектом нападения могли стать цистерны с топливом.
Йеменское движение «Ансар Аллах» сообщило на этой неделе, что нанесло удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве во время прибытия в Израиль премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. The Times of Israel со ссылкой на армию обороны Израиля писал, что ракета была сбита системой ПВО за пределами страны.
Представитель движения хуситов в середине сентября предупредил израильтян о новых атаках и операциях в преддверии годовщины нападения группировки «Хамас» (7 октября 2023 г.). Хуситы также могут ответить на израильскую бомбардировку порта в Йемене в июне. Армия обороны Израиля сообщила, что в результате удара со стороны Йемена никто не пострадал, а ракета упала на открытой местности.