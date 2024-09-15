Хуситы взяли на себя ответственность за ракетную атаку по Тель-Авиву
Ракетный удар по Тель-Авиву нанесли йеменские хуситы, заявил военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа. Об этом пишет The Times of Israel.
В телевизионном эфире он сообщил, что израильские и американские системы ПВО не смогли перехватить гиперзвуковую баллистическую ракету, а атака вызвала в Израиле «страх и панику». По словам Сариа, ракета была запущена по неуказанной военной цели в районе Тель-Авива.
«Это заставило более 2 млн сионистов впервые в истории врага бежать в убежища», – сказал он.
Представитель движения также предупредил израильтян о новых атаках и операций в преддверии годовщины нападения группировки «Хамас» 7 октября 2023 г. Хуситы также могут ответить на израильскую бомбардировку порта в Йемене в июне. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в результате удара со стороны Йемена никто не пострадал, а ракета упала на открытой местности.
12 сентября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинила радикальную палестинскую группировку «Хамас» в сокрытии намерений блокировать переговорный процесс по прекращению огня в секторе Газа. Там отметили, что в то время как Израиль принял последнее американское мирное предложение от 16 августа 2024 г., группировка отвергла его и хладнокровно убила шестерых израильских заложников.