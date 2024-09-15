Хуситы взяли на себя ответственность за ракетную атаку по Тель-Авиву

Представитель движения также предупредил израильтян о новых атаках и операций в преддверии годовщины нападения группировки «Хамас» 7 октября 2023 г. Хуситы также могут ответить на израильскую бомбардировку порта в Йемене в июне. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в результате удара со стороны Йемена никто не пострадал, а ракета упала на открытой местности.