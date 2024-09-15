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Хуситы взяли на себя ответственность за ракетную атаку по Тель-Авиву

Ведомости

Ракетный удар по Тель-Авиву нанесли йеменские хуситы, заявил военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа. Об этом пишет The Times of Israel.

В телевизионном эфире он сообщил, что израильские и американские системы ПВО не смогли перехватить гиперзвуковую баллистическую ракету, а атака вызвала в Израиле «страх и панику». По словам Сариа, ракета была запущена по неуказанной военной цели в районе Тель-Авива.

«Это заставило более 2 млн сионистов впервые в истории врага бежать в убежища», – сказал он.

Представитель движения также предупредил израильтян о новых атаках и операций в преддверии годовщины нападения группировки «Хамас» 7 октября 2023 г. Хуситы также могут ответить на израильскую бомбардировку порта в Йемене в июне. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в результате удара со стороны Йемена никто не пострадал, а ракета упала на открытой местности.

12 сентября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинила радикальную палестинскую группировку «Хамас» в сокрытии намерений блокировать переговорный процесс по прекращению огня в секторе Газа. Там отметили, что в то время как Израиль принял последнее американское мирное предложение от 16 августа 2024 г., группировка отвергла его и хладнокровно убила шестерых израильских заложников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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