Йеменские хуситы заявили об атаке на Бен-Гурион во время прибытия Нетаньяху
Йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве во время прибытия в Израиль премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщается в Telegram-канале военного представителя хуситов Яхьи Сариа.
Сариа утверждает, что удар был нанесен баллистической ракетой «Палестина-2». «Эти операции не прекратятся до тех пор, пока не прекратится агрессия в Газе и Ливане», – написал он.
The Times of Israel со ссылкой на армию обороны Израиля пишет, что ракета была сбита системой ПВО за пределами страны.